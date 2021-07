Italia-Inghilterra su Rai1, il telecronista Alberto Rimedio ha il Covid. Chi lo sostituirà? Prima volta per una donna!

Stefano Bizzotto e Katia Serra commenteranno Italia-Inghilterra, Finale degli Europei 2021 di calcio che andrà in scena domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. La coppia sostituirà i titolari Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, fuori gioco a causa della positività del primo al Covid. Questa la scelta della Rai per la diretta tv su Rai 1 dell’attesissimo atto conclusivo della rassegna continentale che vedrà protagonista la nostra Nazionale.

Il network pubblico ha puntato su un tandem già rodato, che ha svolto telecronache di eccellente livello proprio durante gli ultimi Europei, anche se mai con l’Italia protagonista (quando gli azzurri scendevano in campo, la cabina era sempre nelle mani di Rimedio e Di Gennaro). Bizzotto sarà la prima voce, Serra la seconda e si tratta di una prima volta storica per una donna: mai prima di questa volta, infatti, una donna aveva avuto l’onore di commentare una partita della Nazionale maschile, a maggior ragione in una finale di questo calibro.

La Rai punta a raggiungere i 20 milioni di telespettatori dopo i 17 raccolti per la semifinale contro la Spagna, a cui poi andranno sommati i numeri di Sky con le voci di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, senza dimenticarsi dei riscontri in streaming tra Rai Play e Sky Go.

Foto: Lapresse