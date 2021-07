José Mourinho non ha peli sulla lingua e, all’indomani della finale Italia-Inghilterra dei Campionati Europei 2021, dice la sua a proposito delle scelte inglesi per i calci di rigore. Il nuovo allenatore della Roma, senza fare nome e cognome, ha criticato almeno un giocatore dell’Inghilterra che si sarebbe rifiutato di presentarsi sul dischetto contro Donnarumma nella serie decisiva per l’assegnazione del titolo continentale.

“Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in questo momento, ma non lo so, devo fare questa domanda a Southgate perché tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci, scappano dalle responsabilità”, dichiara lo Special One ai microfoni di Talk Radio.

“Non chiedetemi chi perché non ve lo dico, ma mi è stato detto al cento per cento che un giocatore avrebbe dovuto tirare un rigore e ha rifiutato. Quindi, a volte accadono queste situazioni e le persone oneste come Gareth non espongono il giocatore”, rivela l’ex tecnico di Inter e Manchester United.

“Dov’era Raheem Sterling? Dov’era John Stones? Dov’era Luke Shaw? Perché Jordan Henderson o Kyle Walker non sono rimasti in campo? Ma per Saka avere sulle spalle il destino di un Paese… penso sia troppo. Povero Saka, mi dispiace molto per lui”, conclude Mou.

Credit: Oleksandr Osipov / Shutterstock.com