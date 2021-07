Europei 2021, Italia-Spagna: data semifinale, programma, orario, tv

Si disputerà martedì 6 luglio la prima semifinale degli Europei di calcio, prevista allo Stadio Wembley di Londra, in cui l’Italia sarà opposta alla Spagna. Il calcio d’inizio del match è previsto alle ore 21.00: chi vince giocherà l’atto conclusivo della rassegna nel medesimo impianto domenica 11.

La sfida tra Italia e Spagna sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, ed in chiaro su Rai 1, ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV e gratuitamente su Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Italia e Spagna.

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA EUROPEI CALCIO

Martedì 6 luglio, ore 21.00

Semifinale (a Londra, in Inghilterra)

Italia-Spagna

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251

Diretta tv in chiaro su Rai 1

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Diretta streaming gratuita su Rai Play

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse