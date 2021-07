Domani sera a Wembley calerà il sipario su questa edizione degli Europei 2021 di calcio. La Finale tra Inghilterra e Italia ha alimentato e sta alimentando tanto interesse e anche qualche piccola polemica.

A smorzare un po’ i toni del contraddittorio ci ha pensato il CT delle selezione inglese Gareth Southgate che ha sottolineato le qualità e il percorso che hanno portato gli azzurri all’atto conclusivo in questa rassegna. “Il record dell’Italia è fenomenale. Hanno giocato dieci finali (tra Europei e Mondiali, ndr). Abbiamo un compito enorme davanti a noi, ma lo affronteremo con grande voglia. Mancini ha fatto un lavoro eccezionale, il modo in cui ha giocato la squadra negli ultimi due anni dice tutto. Non ci sono solo le vittorie, ma anche i pochissimi gol subiti“.

Giova ricordare, infatti, che l’Italia non ha mai perso contro l’Inghilterra (3V, 1N) quando si è trattato di affrontarla in grandi competizioni internazionali: 1-0 a EURO 1980, 2-1 ai Mondiali del 1990 e del 2014 e pareggio 0-0 prima di vincere ai rigori a EURO 2012. La speranza è che si replichi anche in questa circostanza. La formazione di Roberto Mancini, forte della sua imbattibilità che dura da 33 partite (27V, 6N), segnando 86 gol e subendone solo 10, vuol dar seguito a questa serie reduce dal soffertissimo successo ai calci di rigore contro la Spagna.

Come racconta al Guardian, Southgate confida nell’aiuto del pubblico a Wembley che sarà ovviamente in larga maggioranza inglese: “Ascoltare Wembley e tutto il Paese è stato un onore. Non posso essere più orgoglioso di avere l’opportunità di guidare questa squadra e portare felicità in questo momento così difficile. È una sensazione davvero speciale“.

Foto: LaPresse