Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli verso il calcio d’inizio di Italia-Inghilterra, Finale dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile in programma questa sera a Londra alle ore 20 locali e 21 italiane. Una giornata che è cominciata molto presto per gli Azzurri a causa dello scoppio di prima mattina di alcuni petardi e fuochi d’artificio nei pressi dell’hotel che ha ospitato la squadra di Roberto Mancini per la notte.

Secondo quanto riportato da Sky News Uk, la “bravata” sarebbe stata attribuita ad un gruppo di tifosi inglesi, ma fonti italiane confermano il fatto che i petardi non avrebbero comunque disturbato il sonno dei giocatori azzurri. Dopo mezzogiorno i primi spettatori hanno cominciato ad affluire verso Wembley, che ospiterà come per le semifinali oltre 65 mila persone.

Molti tifosi, come riporta l’Ansa, cominciano ad affollare anche le aree recintate con ingressi numerati della fan zone di Trafalgar Square e degli altri luoghi in cui sono stati installati maxi schermi per seguire al meglio il match, oltre ai numerosi pub della capitale inglese che offrono la possibilità di vedere Italia-Inghilterra tramite prenotazione obbligatoria.

Foto: Lapresse