“Torneo itinerante? Mai più”. Parole nette e pesanti quelle del numero uno della UEFA, Aleksander Ceferin. L’esperimento innovativo di Euro 2020, quindi, appare ampiamente bocciato secondo il pensiero del dirigente sloveno, come conferma in una intervista rilasciata a BBC Sport. “Penso che non sosterrei più questo format – conferma – Nel complesso è stato troppo impegnativo e, soprattutto, per certi versi non è corretto che alcune squadre debbano percorrere più di 10.000 km, mentre altre solo 1.000 km. Non è giusto neanche per i tifosi, che dovevano essere a Roma un giorno ed a Baku quelli dopo, ovvero a quattro ore e mezza di volo di distanza”.

Quando venne deciso questo format, per festeggiare il sessantesimo anniversario della competizione, Aleksander Ceferin non era ancora presidente della UEFA, per cui analizza da “esterno” le problematiche legate all’Europeo itinerante. “Abbiamo dovuto viaggiare molto, in Paesi con giurisdizioni diverse e valute diverse. Paesi UE ed extra-UE, quindi non è stato facile. Era un formato che è stato deciso prima che entrassi in carica e lo rispetto. È sicuramente un’idea interessante, ma è difficile da implementare e non credo che lo faremo di nuovo”.

Queste parole vanno ad inserirsi nella scia delle critiche per un programma che, volente o nolente, è andato a favorire l’Inghilterra, che ha potuto giocare cinque delle sue sei partite sul terreno amico di Wembley, prima della Finale di domenica contro l’Italia che porterà a sei su sette il computo totale. Un vantaggio innegabile per la Nazionale dei Tre Leoni che, oggettivamente, ha potuto giovarsi di questa possibilità per arrivare all’atto finale, a differenza di squadre che hanno sempre dovuto viaggiare da un Paese all’altro.

Cosa ne sarà, quindi, dei Campionati Europei del futuro? La prossima edizione, in programma nel 2024, si terrà interamente in Germania, mentre la sede ospitante di Euro 2028 dovrebbe essere decisa alla fine del 2022.

Foto: Lapresse