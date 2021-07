Errani-Pavlyuchenkova, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming

Quarta volta alle Olimpiadi per Sara Errani, seconda per Anastasia Pavlyuchenkova. Due delle grandi protagoniste degli ultimi 10 anni di circuito WTA si trovano di fronte in uno dei primi turni più interessanti nel torneo di tennis di singolare femminile in quel di Tokyo, in una sede che già conoscono per averci giocato nel Pan Pacific Open più volte.

2-4 i precedenti in favore della russa (che gioca sotto le insegne del suo comitato olimpico e non della nazione in quanto tale) nei precedenti, ma il bilancio sul veloce è di 2-2. Non si affrontano da 4 anni (Rabat 2017, semifinale, vinta da Pavlyuchenkova). Quest’anno ha dato buone indicazioni sia all’una che all’altra. Dalla parte di Errani ci sono il terzo turno agli Australian Open e i tre quarti di finale raggiunti in questo 2021; da quella di Pavlyuchenkova abbiamo soprattutto un cammino importante sul rosso, con semifinale a Madrid e finale al Roland Garros per quella che è una delle sue migliori stagioni in carriera.

Sara Errani e Anastasia Pavlyuchenkova si sfideranno nel primo turno del torneo di singolare femminile nella notte di sabato 24, alle ore 4:00 italiane (le 11:00 a Tokyo). Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. La diretta tv su Rai2 è soggetta alle scelte di programmazione.

ERRANI-PAVLYUCHENKOVA TENNIS OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA

SABATO 24 LUGLIO

Ore 4:00 Sara Errani (ITA)-Anastasia Pavlyuchenkova (ROC) (13)

ERRANI-PAVLYUCHENKOVA TENNIS OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

