Termina con il successo dell’Olanda la Nations Cup di equitazione di Rotterdam, specialità salto, con la squadra di casa che nelle due manche è riuscita a racimolare appena sette penalità, capitanata da un super Maikel van der Vleuten, in sella a Beauville. Willem Greve su Zypria e Marc Houtzager su Sterrehof’s Dante hanno completato il team, in cui non hanno influito le prove di Frank Schuttert, sempre scartate.

Seconda piazza per la Svezia di Angelie Von Essen (Alcapone des Carmille), Rolf-Göran Bengtsson (Ermindo) e Peder Fredricson (Catch me Not), che dopo tre percorsi netti nella prima manche hanno messo giù due ostacoli, per un totale di nove penalità.

A chiudere il podio ecco la Francia di Penelope Leprevost, Grégory Cottard e Kevin Staut, con dodici penalità tutte arrivate dalla seconda prova, mentre scorrendo la classifica troviamo la Germania degli assi Daniel Deusser e Marcus Ehning con dodici e l’Irlanda di Bertram Allen con tredici penalità. Assente l’Italia.

Foto: Giancarlo Dalla Riva / Live Photo Sport