DAZN amplia la sua offerta: Serie A, Europa League e il meglio della Conference League

Una nuova stagione sta per prendere il via e DAZN ha obiettivi ambiziosi. Tante nuove offerte previste per l’annata 2021-2022, con il calcio al centro della scena tra competizioni nazionali e internazionali. La campagna espansionistica dell’emittente infatti riguarderà tutta la Serie A TIM, tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League.

Novità ad associarsi alla conferma della trasmissione della Serie B, oltre ad altre competizioni calcistiche internazionali tra cui Liga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, senza considerare poi i canali tematici di Inter e Milan. Un’altra novità riguarda anche il calcio femminile, con l’acquisizione dei diritti di trasmissione della Women’s Champions League per le prossime quattro stagioni, fino al 2025. In sostanza, non ci si annoierà di certo.

QUALI SONO I PREZZI PER ABBONARSI?

– Tutta la Serie A TIM, tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League su DAZN in offerta speciale fino al 28 luglio per 14 mesi a 19,99€ al mese, invece di 29,99€ al mese.

