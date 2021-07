Conor McGregor si è rotto la caviglia sinistra durante l’incontro con Dustin Poirier, main event di UFC 264. La grande stella della MMA è stato tramortito dalla statunitense, che lo ha costretto a terra per due minuti abbondanti con una raffica di pugni e di colpi di gomito davvero notevoli. Il ribattezzato The Diamond ha letteralmente demolito l’avversario, risultando decisamente migliori nei primi cinque minuti di incontro, poi allo scadere del primo round l’irlandese ha appoggiato male il piede e la caviglia si è girata brutalmente. Il rinominato The Notorious è così incappato in una bruttissima rottura, venendo trasportato fuori dall’ottagono in barella.

Il 33enne (spegnerà le candeline tra tre giorni) è stato trasferito in ospedale, dopo aver perso l’incontro per ko tecnico dovuto a stop tecnico al termine della prima ripresa. Nella clinica di Las Vegas è stata confermata la rottura della caviglia e il fighter si sottoporrà a un intervento chirurgico già nella giornata di domani, come ha fatto sapere Dana White, Presidente di UFC (la promotion più importante al mondo per le arti marziali miste), durante la conferenza stampa che ha seguito il match.

Lo stesso White ha comunicato che non si conoscono i tempi di recupero di Conor McGregor, ma che spera di vederlo sull’ottagono in un prossimo futuro e che non è impossibile organizzare un quarto incontro con Poirier perché “la trilogia non può finire in questo modo”. Staremo a vedere quali saranno gli scenari futuri e le tempistiche, verosimilmente lo statunitense andrà ad affrontare Oliveira per il titolo mondiale dei pesi leggeri, ma poi…

Foto: Lapresse