Conor McGregor si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla frattura alla caviglia sinistra rimediata sabato notte in occasione dell’incontro con Dustin Poirier. Il fuoriclasse della MMA, che ha perso per ko per stop medico al termine del primo round, è stato operato a tibia e perone per oltre tre ore. L’operazione è perfettamente riuscita, il fighter irlandese dovrà restare con le stampelle per un mese e mezzo e poi potrà iniziare la propria riabilitazione. L’obiettivo del 33enne (ha spento le candeline proprio oggi) è quello di tornare al più presto sull’ottagono e spera di avere una rivincita contro lo statunitense dopo aver perso gli ultimi due scontri diretti nel giro di sei mesi.

Conor McGregor è tornato a parlare: “L’intervento ha avuto un grande esito, mi sento benissimo. Dovrò stare con le stampelle per 6 settimane, prima di riprendere i miei allenamenti. Vorrei ringraziare tutti i miei fan, tutti quelli che mi hanno supportato da ogni parte del globo. Spero che lo show vi sia piaciuto. Ringrazio i fan che sono venuti a supportarmi dal vivo, all’interno della T-Mobile Arena. Più di 21.000 persone hanno assistito all’evento dal vivo, è fantastico!

Il ribattezzato The Notorious ha proseguito: “È stato un primo round di fuoco. Il secondo round avrebbe potuto decretare le sorti del match, ma purtroppo è andata male. Questa è la natura di questo sport. È finito tutto con una frattura alla tibia. Dustin, puoi continuare a festeggiare quanto vuoi questa vittoria ingiusta. Non hai fatto nulla nell’ottagono, e lo sai benissimo. Forza ragazzi! Ricominceremo daccapo e torneremo più forti che mai!”

Foto: Lapresse