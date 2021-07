Ciclismo, Olimpiadi Tokyo: Michal Schlegel positivo al Covid-19, salta la prova in linea

Michal Schlegel è risultato positivo al test per il COVID-19 ed è stato, quindi, costretto a lasciare i Giochi Olimpici di Tokyo. Secondo una notizia pubblicata dalla Reuters, il ciclista ceco è stato il quarto atleta della sua nazionale a completare un test con esito positivo, rendendo la situazione non semplice in seno alla squadra.

Schlegel è ora in isolamento e non prenderà parte alla corsa su strada maschile in programma sabato 24 luglio, secondo quanto riportato da un comunicato ufficiale del Comitato Olimpico ceco. Secondo quanto riferito, il ciclista è il quarto atleta della squadra olimpica della Repubblica Ceca a risultare positivo al COVID-19, oltre ad altri due membri dello staff.

Secondo un rapporto di Inside the Games, il Comitato Olimpico ceco ha avviato un’indagine per verificare se i membri della propria delegazione abbiano aderito alle rigide misure COVID-19.

Foto: Lapresse