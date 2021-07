Terminate le prove in linea, restano solamente le cronometro a completare il programma del ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo. Se negli anni passati l’Italia non si concentrava assolutamente sulla prova contro il tempo, ora è proprio la sfida alle lancette il momento decisivo per il Bel Paese, con l’ascesa prorompente di Filippo Ganna.

Il percorso della cronometro olimpica prevederà due tornate del circuito che parte ed arriva al Fuji International Speedway, già protagonista del traguardo in questi giorni. Ogni giro sarà composto da 22,1 chilometri, per 44,2 totali: 423 metri di dislivello per tornata, con i diversi saliscendi che abbiamo visto attorno all’Autodromo che renderanno dura la gara.

Non ci sono salite vere e proprie, ma non sarà ovviamente una crono favorevole ai passisti puri, molto probabilmente ad imporsi sarà un corridore completo, abile in pianura, ma anche sulle medie ascese. Il favorito numero uno, ovviamente, è Wout van Aert: il belga, dominatore dell’ultima prova contro il tempo al Tour de France, ha dimostrato uno stato di forma spaziale qui a Tokyo, cogliendo l’argento nella gara vinta da Richard Carapaz.

Percorso che invece potrebbe essere indigesto per il campione del mondo in carica, il massimo specialista al momento: Filippo Ganna. L’azzurro ha sicuramente preparato al meglio l’appuntamento, testandosi anche su salite medio/dure: dovesse arrivare al top potrebbe anche riuscire a scavalcarle senza soffrirle troppo, per poi innestare la marcia giusta in pianura. Ovviamente però la stazza penalizza il piemontese, che nei tratti in pendenza potrebbe perdere diversi secondi dai rivali.

Foto: Lapresse