La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 andrà in scena venerdì 23 luglio, con inizio alle ore 13.00 italiane (le 20.00 in Giappone). Si preannuncia grande spettacolo per l’evento che segnerà l’inizio di questi tribolati Giochi, rinviati di un anno a causa della pandemia e ancora adesso in ambasce per colpa del virus che non concede tregue nel Sol Levante. Non ci potrà purtroppo essere pubblico sugli spalti, per la prima volta nella storia la rassegna a cinque cerchi incomincerà a porte chiuse e così saranno anche tutte le gare nelle prossime due settimane.

La scaletta sarà un po’ quella a cui siamo ormai stati abituati da decenni. Uno show con varie coreografie per allietare gli spettatori da casa, l’accensione del braciere olimpico con il consueto punto di domanda su chi sarà l’ultimo tedoforo, il giuramento degli atletici e dei giudici, il discorso d’apertura di Thomas Bach e del Comitato Organizzatore, poi la consueta parata con la sfilata di tutte le Nazioni partecipanti. Le delegazioni sfileranno dietro ai rispettivi portabandiera, in uno dei momenti più festosi e iconici dello sport mondiale, anche se purtroppo non sarà identico a quello del periodo pre-Covid.

L’Italia entrerà allo Stadio Olimpico per 22ma, a tenere alto il tricolore saranno il ciclista Elia Viviani (Campione Olimpico nell’Omnium a Rio 2016) e la tiratrice Jessica Rossi (Campionessa Olimpica nel Trap a Londra 2012). La nostra delegazione è composta da ben 384 atleti, ma non tutti gli azzurri saranno presenti per l’occasione anche perché il giorno successivo sono già in programma le prime gare che assegneranno le medaglie. Ad aprire, come da tradizione, sarà la Grecia in quanto culla dell’olimpismo, mentre il Giappone chiuderà in qualità di Paese organizzatore (preceduto da Francia e USA, prossimi ospitanti con Parigi 2024 e Los Angeles 2028).

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2. L’evento sarà visibile anche in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player e DAZN. Garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire l’intero evento minuto dopo minuto e non perdersi davvero nulla di uno spettacolo sempre affascinante e dal grande impatto mediatico a livello mondiale.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli orari sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi.

CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI TOKYO 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 23 LUGLIO:

13.00 Cerimonia d’Apertura Olimpiadi Tokyo 2021

CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player e DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse