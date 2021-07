Canottaggio, Mondiali U23 Racice: Silvia Crosio trionfa nel singolo pesi leggeri, altri tre argenti. Italia prima nel medagliere

Si chiude con un altro oro e tre argenti la spedizione italiana ai Mondiali di canottaggio U23 di Racice, Repubblica Ceca. Le ultime finali della competizione hanno concesso agli azzurri il primo posto nel medagliere con quattro ori, quattro argenti e tre bronzi per un totale di undici medaglie. Una in meno della Germania, che però ha nel palmares soltanto tre primi posti.

E partiamo proprio con il successo odierno, con Silvia Crosio che si conferma come la più forte nel singolo pesi leggeri femminile. La torinese della SC Amici del Fiume combatte nella prima parte di gara, per poi allungare negli ultimi mille meri e vincendo autorevolmente su Grecia e Russia in 7’49’’92. Nella categoria maschile invece Niels Alexander Torre è costantemente in lotta con il greco Antonios Papakostantinou, cedendo nella seconda parte e accontentandosi del secondo posto.

Altri due argenti in giornata, con il quattro di coppia maschile e con il doppio pesi leggeri femminile. Pietro Cangialosi, Matteo Sartori, Leonardo Tedoldi e Niccolò Carucci hanno tentato una grande rimonta ma si sono arresi per poco più di un secondo alla Repubblica Ceca, mentre Greta Parravicini e Bianca Saffirio sono seconde al termine di una gara generosa alle spalle della Turchia. Ai piedi del podio l’otto di Achille Benazzo, Federico Marsi, Luca Giurgevich, Antonio Zaffiro, Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta, Davide Comini, Giovanni Codato ed Emanuele Capponi, che dopo i primi 500 metri chiusi in testa non hanno mantenuto il ritmo, venendo superati da Gran Bretagna, Stati Uniti e Germania. Sesto e ultimo posto nel doppio maschile per Francesco Molinari e Lorenzo Gaione, che perdono terreno nell’ultimo chilometro nella gara vinta dalla Grecia avanti a Germania e Svizzera.

Una vittoria e tre secondi posti anche nelle finali B: Tommaso Molinari e Arturo Rotta vincono il doppio pesi leggeri avanti a Portogallo e Austria chiudendo al settimo posto assoluto. Il quattro senza di Alessandro Gardino, Emilio Pappalettera, Nicolas Castelnovo ed Ivan Galimberti si piazzano alle spalle della Romania, Josephine Debelle e Alice Gnatta si fanno recuperare dalla Lituania nel rush finale mentre Linda De Filippis si arrende all’Olanda.

