Canottaggio, Mondiali U23 Racice: altre due finali per gli equipaggi azzurri

Terza giornata di ripescaggi e semifinali ‘povere’ ai Mondiali di Canottaggio U23 in corso di svolgimento a Racice, Repubblica Ceca. Sette equipaggi azzurri in gara e altre due finali raggiunte quest’oggi.

Ivan Galimberti, Nicolas Castelnovo, Emilio Pappalettera e Alessandro Gardino accedono alla semifinale del quattro senza vincendo il ripescaggio in 6’06’’50 davanti a Repubblica Ceca e Spagna. Lorenzo Gaione e Francesco Molinari sono ancora in gioco per le medaglie grazie al secondo posto alle spalle della Germania che li porta al penultimo atto: azzurri e tedeschi hanno fatto gara a parte, con Stati Uniti e Slovacchia lontanissimi.

In lotta per le medaglie anche Linda De Filippis, che vince in 7’40’’78 mettendosi alle spalle Johanna Kristof (Austria), Sofie Vikkelsoe (Danimarca) e Sarah Fraincart (Marocco); per l’azzurra è il secondo tempo complessivo di giornata, confermando la buona prestazione di ieri. Edoardo Rocchi è invece quinto nella seconda batteria di ripescaggio: Danimarca, Belgio e Svizzera sono lontanissime, con Rocchi che ha chiuso a 7’08’’62, dicendo addio ai sogni di gloria. Nelle semifinali ‘perdenti’ l’azzurro replica il quinto posto, finendo nella Finale D.

Arriva in Finale A anche l’otto di Achille Benazzo, Gederico Marsi, Luca Giurgevich, Antonio Zaffiro, Paolo Covini, Giovanni Codato, Davide Comini, Alessandro Bonamoneta ed Emanuele Capponi: secondi ieri dietro agli Stati Uniti, secondi anche oggi dietro alla Germania, ma è un piazzamento valido per giocarsi il podio. Ultimo atto anche per Sara Borghi, Lucrezia Baudino, Gaia Colasante e Vittoria Tonoli che difendono il secondo posto da Romania e Polonia, con quest’ultima che rimane fuori dalla corsa al successo. Due di coppia amaro per Volodymir Kuflyk e Gennaro Zenna, quinti in 6’37’’72, a otto secondi dalla Grecia, all’ultimo atto grazie al terzo posto.

Foto: Federcanottaggio