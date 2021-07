Il due senza senior maschile di Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo, tra poche ore, prenderà parte alle semifinali delle Olimpiadi di Tokyo 2021. I due azzurri si sono qualificati per il penultimo atto della manifestazione a cinque cerchi realizzando, in batteria, il tempo di 6’48″74. I due italiani hanno fatto registrare l’ottavo crono assoluto, per cui sarà difficilissimo, per loro, accedere alla finale.

Queste le dichiarazioni di Giovanni Abagnale in vista della semifinale: “Questa Olimpiade è particolare, ma è comunque un’Olimpiade, esserci è una grande cosa ed è valsa la pena aspettare un anno in più perché si disputasse. Come equipaggio stiamo cercando di fare del nostro meglio e di migliorare giorno dopo giorno. Domani disputiamo la semifinale con convinzione, sperando solo di poterci divertire”.

Foto: Lapresse