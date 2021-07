Il doppio pesi leggeri femminile di Valentina Rodini e Federica Cesarini, tra poche ore, scenderà in acqua per le semifinali delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le due azzurre avevano superato la prima serie agguantando il secondo posto in 7’04″66 nella loro batteria. Le due portacolori del Bel Paese, inoltre, avevano sfornato il quarto crono assoluto. Di seguito le dichiarazioni rilasciate in vista della prossima gara da parte di Cesarini e Rodini.

Queste le parole di Federica Cesarini: “La prolungata attesa per la nostra semifinale, a causa del cambio di programma per il meteo, è snervante. Non la soffriamo, ma non posso dire che non dà fastidio. Avessimo almeno disputato la semifinale sarebbe stato meglio, e invece dobbiamo ancora attendere. Le nostre avversarie però stanno vivendo la stessa situazione, quindi pensiamo solo a domani e a fare comunque la nostra gara”.

Queste, invece, le dichiarazioni di Valentina Rodini: “E’ la mia seconda Olimpiade dopo Rio 2016, ma qui è tutta un’altra cosa. L’esperienza di cinque anni fa fu bellissima, ma non eravamo un equipaggio rodato, siamo state ripescate una settimana prima delle gare e tutto fu molto veloce. Qui invece siamo un equipaggio, con Federica lavoriamo assieme da anni ormai, e siamo preparate per dare il nostro massimo. Ho una prospettiva diversa, e dunque tutt’altra determinazione. La batteria è andata bene, adesso aspettiamo di disputare la semifinale, per la quale siamo tranquille e in equilibrio con la situazione di questi giorni”.

Foto: LPS