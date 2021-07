Canoa slalom, Mondiali Junior/Under 23 2021: avanzano altri quattro azzurrini in gara

Sono proseguiti oggi, giovedì 8 luglio, a Tacen, in Slovenia, i Mondiali Junior/Under 23 di canoa slalom: giornata odierna riservata alle ultime qualifiche delle prove individuali, che hanno visto il passaggio del turno, tra la prima e la seconda run, di quattro dei cinque azzurrini in acqua.

Nel K1 junior maschile Gabriele Grimandi (CC Bologna) è tredicesimo in 78.19, mentre Matteo Pistoni (CC Ivrea) si classifica ventunesimo in 80.33, infine viene eliminato Paul Tirler (SC Merano) 34° in 84.62 nella prima discesa (passavano il turno i migliori 30) e 25° in 141.28 nella seconda (avanzavano i primi 10).

Nel C1 junior femminile passa il turno Elena Micozzi (CC Subiaco), quinta in 82.91 (si qualificavano in 20), infine nel C1 under 23 femminile supera le batterie Elena Borghi (CS Carabinieri), 24ma in 95.26 nella prima run (anche in questo caso si qualificavano in 20), ma seconda in 86.80 nella seconda (avanzavano le prime 10).

Domani in acqua i primi sei azzurrini per le semifinali (e le eventuali finali) del K1 under 23 maschile e femminile e del C1 junior maschile e femminile. Per l’Italia saranno in gara Marco Romano, Jakob Weger, Leonardo Grimandi, Elena Micozzi, Simone Marchegiano e Martino Barzon.

Foto: Pier Colombo