Canoa slalom, Mondiali Junior/Under 23 2021: quinto Matteo Pistoni, decimo Gabriele Grimandi

Sono proseguiti oggi, sabato 10 luglio, a Tacen, in Slovenia, i Mondiali Junior/Under 23 di canoa slalom: giornata odierna riservata alle ultime finali delle prove individuali, che non hanno riservato ulteriori medaglie all’Italia. Domani chiusura della manifestazione con l’extreme slalom.

Nel K1 junior maschile il miglior azzurrino è Matteo Pistoni (CC Ivrea), quinto in 91.29, mentre Gabriele Grimandi (CC Bologna) si classifica decimo in 192.15. Oro al francese Titouan Castryck in 85.01, argento al ceco Martin Rudorfer in 85.82, bronzo allo sloveno Jan Locnikar in 88.85.

Nel C1 under 23 maschile eliminato in semifinale Flavio Micozzi (CS Marina Militare), 11° in 93.19 (passavano il turno i migliori 10). Doppietta francese con Nicolas Gestin oro in 86.27 e Jules Bernardet argento in 87.39, mentre il bronzo è del ceco Vaclav Chaloupka, terzo in 88.83.

Nel C1 under 23 femminile eliminata in semifinale Elena Borghi (CS Carabinieri), 16ma in 109.73 (passavano il turno le migliori 10). Vittoria per la britannica Bethan Forrow, prima in 100.62, davanti alla slovacca Emanuela Luknarova, seconda in 101.43, ed alla tedesca Elena Apel, terza in 101.60.

Domani in acqua gli ultimi quattro azzurrini per le gare dell’extreme slalom. Per l’Italia saranno in gara Jakob Weger e Marco Romano nella categoria under 23 e Gabriele Grimandi e Matteo Pistoni nella categoria junior.

Foto: Pier Colombo