Canoa, Antonio Rossi vittima di un infarto durante una mezza maratona, ora è fuori pericolo!

Per fortuna solo uno spavento per Antonio Rossi. L’ex olimpionico nella canoa e, attualmente, sottosegretario di Regione Lombardia, nel corso del weekend è stato vittima di un malore mentre stava disputando una mezza maratona in Veneto. Dopo aver accusato un problema cardiaco, il cinquantaduenne è stato immediatamente trasferito presso l’ospedale di Conegliano (Treviso) e, nella giornata di domenica, spostato su sua richiesta presso l’ospedale “Sant’Anna” di Como dove lavora il suo cardiologo di fiducia.

Il tre volte oro nella canoa (due ad Atlanta 1996 e uno a Sydney 2000), fortunatamente, è fuori pericolo e già in questi giorni potrebbe essere dimesso dal nosocomio comasco, una volta terminati tutti gli accertamenti del caso. “Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me – scherza l’olimpionico alla Gazzetta dello Sport -. E’ andato tutto bene, sia a Conegliano dove mi hanno dato i primi soccorsi che a Como dove mi hanno operato. Fatto il tagliando dei 50 anni sono come nuovo”.

A questo punto il peggio è stato scongiurato e Antonio Rossi potrà tornare alla vita di tutti i giorni in tempi stretti. Per lui sarà necessario, giocoforza, un periodo di riposo dopo un impegno intenso in qualità di sottosegretario regionale impegnato nelle attività preparatorie per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

