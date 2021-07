Calendario Olimpiadi Tokyo, tutte le finali e le medaglie giorno per giorno: orari, tv, programma

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si disputeranno da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Ai Giochi verranno assegnati più di 300 titoli e ci aspetta grande spettacolo per due settimane abbondanti. Di seguito il calendario di tutte le finali alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il programma dettagliato, giorno per giorno, ora per ora, per non perdersi davvero nulla. Riportato anche il palinsesto tv e streaming su come seguire le Olimpiadi.

CALENDARIO OLIMPIADI TOKYO 2021: TUTTE LE FINALI, GIORNO PER GIORNO

SABATO 24 LUGLIO:

01.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri femminile, qualificazioni e finali. Pistola 10 metri maschile, qualificazioni e finali

04.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea maschile

06.50 SOLLEVAMENTO PESI – 49 kg femminile, gruppo A

07.15 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste: quarti di finale, semifinali, finali

10.00 JUDO – 48 kg femminile: ripescaggi, semifinali, finali. 60 kg maschile: ripescaggi, semifinali, finali

11.00 SCHERMA – Spada femminile: semifinali e finali. Sciabola maschile: semifinali, finali

12.00 TAEKWONDO – 49 kg femminile: ripescaggi e finali. 58 kg maschile: ripescaggi e finali

DOMENICA 25 LUGLIO:

02.00 SKATEBOARD – Street maschile, batterie e finale

02.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri femminile, qualificazioni e finale. Carabina 10 metri maschile, qualificazioni e finale

03.30 NUOTO – Finali: 400 misti maschile, 400 stile libero maschile, 400 misti femminili, 4×100 stile libero femminile

06.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea femminile

06.45 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile: quarti di finale, semifinali, finali

08.00 TUFFI – Sincro 3 metri femminile, finale

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 61 kg maschile, gruppo A

10.00 JUDO – 52 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 66 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

11.00 SCHERMA – Fioretto femminile: semifinali e finali. Spada maschile: semifinali e finali

12.00 TAEKWONDO – 57 kg femminile: ripescaggi e finali. 68 kg maschile: ripescaggi e finali

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 67 kg maschile, gruppo A

23.30 TRIATHLON – Gara maschile

LUNEDÌ 26 LUGLIO:

02.00 SKATEBOARD – Street femminile: batterie e finale

02.00 TIRO A VOLO – Skeet femminile: qualificazioni (day-2) e finali. Skeet maschile: qualificazioni (day 2) e finali

03.30 NUOTO – Finali: 100 farfalla femminile, 100 rana maschile, 400 stile libero femminile, 4×100 stile libero maschile

06.45 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile: quarti di finale, semifinali, finali

07.00 CANOA SLALOM – C1 maschile, semifinale e finale

08.00 CICLISMO MOUNTAIN BIKE – Cross-country maschile

08.00 TUFFI – 10 m syncro maschile, finale

10.00 JUDO – 57 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 73 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

11.00 SCHERMA – Sciabola femminile: semifinali e finali. Fioretto maschile: semifinali e finali

12.00 GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre maschile, finale

12.00 TAEKWONDO – 67 kg femminile, ripescaggi e finali. 80 kg maschile, ripescaggi e finali

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 55 kg femminile, gruppo A

13.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, finale per il bronzo e finale per l’oro

23.30 TRIATHLON – Gara femminile

MARTEDÌ 27 LUGLIO:

01.30 CANOTTAGGIO – Finali: quattro di coppia femminile, quattro di coppia maschile

02.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri mista, qualificazioni e finale. Pistola 10 metri mista, qualificazioni e finale

03.30 NUOTO – Finali: 200 stile libero maschile, 100 dorso femminile, 100 dorso maschile, 100 rana femminile

07.00 CANOA SLALOM – K1 femminile, semifinale e finale

08.00 CICLISMO MOUNTAI BIKE – Cross-country femminile

08.00 TUFFI – 10 m syncro femminile, finale

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 59 kg femminile (gruppo A)

10.00 EQUITAZIONE – Dressage a squadre, finale

10.00 JUD0 – 63 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 81 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

11.30 SCHERMA – Spada a squadre femminile: finale per il bronzo e finale per l’oro

12.00 TAEKWONDO – +67 kg femminile, ripescaggi e finali. +80 kg maschile, ripescaggi e finali

12.45 GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre femminile, finale

13.00 SOFTBALL – Finale per l’oro

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO:

01.00 SURF – Gara maschile e gara femminile, finali

01.30 CANOTTAGGIO – Finali: doppio femminile, doppio maschile, quattro senza femminile, quattro senza maschile

03.30 NUOTO – Finali: 200 stile libero femminile, 200 farfalla maschile, 200 misti femminile, 1500 stile libero femminile, 4×200 stile libero maschile

04.30 CICLISMO SU STRADA – Cronometro femminile

07.00 CICLISMO SU STRADA – Cronometro maschile

07.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Ungheria-USA (gruppo B)

07.15 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Egitto (gruppo B)

08.00 TUFFI – 3 m sincro maschile, finale

10.00 JUDO – Ripescaggi, semifinali, finali: 70 kg femminile, 90 kg maschile

10.30 EQUITAZIONE – Dressage individuale, finale

11.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, finale per l’oro

11.30 SCHERMA – Sciabola a squadre maschile, finali

12.15 GINNASTICA ARTISTICA – All-around maschile, finale

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 73 kg maschile (gruppo A)

14.55 BASKET 3X3 – Torneo femminile, finale per l’oro

15.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, finale per l’oro

GIOVEDÌ 29 LUGLIO:

01.30 CANOTTAGGIO – Finali: due senza femminile, due senza maschile, doppio pesi leggeri femminile, doppio pesi leggeri maschile

02.00 TIRO A VOLO – Trap maschile, qualificazioni (day-2) e finali. Trap femminile, qualificazioni (day-2) e finali

03.30 NUOTO – Finali: 800 stile libero maschile, 200 rana maschile, 200 farfalla femminile, 100 stile libero maschile, 4×200 stile libero femminile

10.00 JUDO – Ripescaggi, semifinali e finali: 78 kg femminile, 100 kg maschile

11.30 SCHERMA – Fioretto a squadre femminile: finali

12.50 GINNASTICA ARTISTICA – All-around femminile, finale

13.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, finale per l’oro

VENERDÌ 30 LUGLIO:

02.00 TIRO A SEGNO – Pistola 25 metri femminile, qualificazioni e finale

03.00 CICLISMO BMX – Racing maschile e femminile, semifinali e finale

03.30 NUOTO – Finali: 200 rana femminile, 200 dorso maschile, 100 stile libero femminile, 200 misti maschile

05.00 TENNIS – Doppio maschile, finale per l’oro

06.00 TRAMPOLINO ELASTICO – Individuale femminile, qualificazioni e finale

07.00 CANOA SLALOM – K1 maschile, semifinale e finale

07.45 TIRO CON L’ARCO – Individuale femminile: quarti di finale, semifinali, finali

08.30 BADMINTON – Doppio misto, finale per l’oro

10.00 JUDO – Ripescaggi, semifinali, finali: +78 kg femminile, +100 kg maschile

11.30 SCHERMA – Spada a squadre maschile, finali

12.00 ATLETICA – Finali: 10000 metri maschile

13.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, finale per l’oro

SABATO 31 LUGLIO:

00.30 TRIATHLON – Staffetta mista

02.00 TIRO A VOLO – Trap a squadre miste, qualificazioni e finale

03.30 NUOTO – Finali: 100 farfalla maschile, 200 rana femminile, 800 stile libero femminile, 4×100 mista mista

05.00 TENNIS – Singolare femminile, finale per l’oro

05.00 TIRO A SEGNO – Carabina 3 posizioni femminile, qualificazioni e finale

05.00 VELA – Medal Race: RS:X femminile, RS:X maschile

06.00 TRAMPOLINO ELASTICO – Individuale maschile, qualificazione e finale

07.45 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile: quarti di finale, semifinali, finali

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 81 kg maschile (gruppo A)

09.30 RUGBY A 7 – Torneo femminile, finale per l’oro

10.00 JUDO – Gara a squadre mista: finali

11.00 BADMINTON – Doppio maschile, finale per l’oro

11.30 SCHERMA – Sciabola a squadre femminile: finali

12.00 ATLETICA – Finali: lancio del disco maschile, 4×400 mista, 100 metri femminile

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 96 kg maschile (gruppo A)

DOMENICA 1° AGOSTO:

00.30 GOLF – Torneo maschile, quarto giro

00.45 EQUITAZIONE – Completo individuale e a squadre, cross country

02.10 ATLETICA – Finali: getto del peso femminile

03.10 CICLISMO BMX – Freestyle Park maschile e femminile, finali

03.30 NUOTO – Finali: 50 stile libero maschile, 50 stile libero femminile, 1500 stile libero maschile, 4×100 misti femminile, 4×100 misti maschile

05.00 TENNIS – Singolare maschile, finale per l’oro. Doppio femminile, finale per l’oro. Doppio misto, finale per l’oro

05.00 VELA – Medal Race: Laser maschile, Laser Radial femminile. Regate: Finn maschile, 470 maschile, 470 femminile

08.00 TUFFI – 3 m femminile, finale

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di Specialità: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche

11.30 SCHERMA – Fioretto a squadre maschile: finale per l’oro

12.00 ATLETICA – Finali: salto in alto maschile, salto triplo femminile, 100 metri maschil

13.30 BADMINTON – Singolare femminile, finale per l’oro

13.50 SOLLEVAMENTO PESI – 76 kg femminile (gruppo A)

LUNEDÌ 2 AGOSTO:

01.30 TIRO A SEGNO – Pistola 25 m maschile, qualificazioni e finale. Carabina 3 posizioni maschile, qualificazioni e finale

02.00 ATLETICA – Finali: salto in lungo maschile, 100 metri ostacoli

05.00 VELA – Medal Race: 49er FX femminile, 49er FX maschile. Regate: 470 maschile, 470 femminile

06.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile e femminile (2 partite)

06.00 BADMINTON – Doppio maschile, finale finale per l’oro

08.30 CICLISMO SU PISTA – Finali: Sprint a squadre femminile

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 87 kg femminile (gruppo A)

10.00 EQUITAZIONE – Completo individuale e a squadre, salto a ostacoli

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di Specialità: anelli, corpo libero femminile, volteggio maschile

11.15 LOTTA – Finali: 60 kg greco-romana, 130 kg greco-romana, 76 kg femminile

12.00 ATLETICA – Finali: lancio del disco femminile, 3000 siepi maschile, 5000 metri femminile

12.00 BADMINTON – Singolare maschile, finale per l’oro

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – +87 kg femminile (gruppo A)

MARTEDÌ 3 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali: salto in lungo femminile, 400 metri ostacoli maschile

02.30 CANOA SPRINT – Semifinali e finali: K1 200 metri femminile, C2 1000 metri maschile, K1 1000 metri maschile, K2 500 metri femminile

04.00 BOXE – Finali: 57 kg femminile

07.30 VELA – Medal Race: Finn maschile, Nacra 17 misto

08.00 TUFFI – 3 m maschile, finale

08.30 CICLISMO SU PISTA – Primo turno e finali: Inseguimento a squadre femminile, Sprint a squadre maschile

10.00 BOXE – Finali: 69 kg maschile

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di Specialità: parallele pari, trave, sbarra

11.15 LOTTA – Finali: 77 kg greco-romana, 97 kg greco-romana, 68 kg femminile

11.20 PALLANUOTO – Torneo femminile, quarti di finale 3

12.00 ATLETICA – Finali: salto con l’asta maschile, lancio del martello femminile, 800 metri femminile, 200 metri femminile

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 109 kg maschile (gruppo A)

23.30 NUOTO DI FONDO – 10 km femminile

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali: 400 metri ostacoli femminile

02.00 SKATEBOARD – Park femminile, qualificazioni e finale

07.00 BOXE – Finali: 81 kg maschile

07.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, semifinali

07.30 VELA – Medal Race: 470 maschile, 470 femminile

08.30 CICLISMO SU PISTA – Finali: inseguimento a squadre maschile

11.15 LOTTA – Finali: 67 kg greco-romana, 87 kg greco-romana, 62 kg femminile

11.30 ATLETICA – Finali: 3000 siepi femminile, lancio del martello maschile, 800 metri maschile, 200 metri maschile

12.00 EQUITAZIONE – Salto a ostacoli individuale, finale

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, semifinale 2

12.30 NUOTO ARTISTICO – Coppie, free routine

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – +109 maschile (gruppo A)

23.30 NUOTO DI FONDO – 10 km maschile

GIOVEDÌ 5 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali: salto triplo maschile, getto del peso maschile, 110 metri ostacoli

02.00 SKATEBOARD – Park maschile, qualificazioni e finale

02.30 CANOA SPRINT – Semifinali e finali: K1 200 metri maschile, C1 200 metri femminile, K1 500 metri femminile, K2 1000 metri maschile

07.00 BOXE – Finali: 57 kg maschile

08.00 TUFFI – 10 m femminile, finale

08.30 CICLISMO SU PISTA – Finali: Omnium maschile, Keirin femminile

09.30 ATLETICA – 20 km di marcia maschile

10.00 KARATE – Semifinali e finali: kata femminile, 67 kg maschile. Turni preliminari, semifinali e finali: 55 kg femminile

10.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata maschile, finale

11.15 LOTTA – Finali: 57 kg maschile, 86 kg maschile, 57 kg femminile

12.00 ATLETICA – Finali: salto con l’asta femminile, 400 metri maschile. Decathlon: tiro del giavellotto, 1500 metri. Eptathlon: 800 metri

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, finale per l’oro

12.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, finale per l’oro

22.30 ATLETICA – 50 km di marcia maschile

VENERDÌ 6 AGOSTO:

03.00 BEACH VOLLEY – Finale per l’oro femminile

04.00 CALCIO – Torneo femminile, finale per l’oro

07.00 BOXE – Finali: 91 kg maschile

07.30 PENTATHLON – Gara femminile individuale

08.30 CICLISMO SU PISTA – Finali: Madison femminile, Sprint maschile.

09.30 ATLETICA – 20 km di marcia femminile

10.00 KARATE – Turni preliminari, semifinali e finali: 75 kg maschile. Semifinali e finali: 61 kg femminile. Finale: kata maschile

10.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata femminile, finale

11.15 LOTTA – Finali: 74 kg maschile, 125 kg maschile, 53 kg femminile

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, finale per l’oro

12.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, finale per l’oro

12.50 ATLETICA – Finali: tiro del giavellotto femminile, 5000 metri maschili, 400 metri femminili, 1500 metri femminile, 4×100 maschile, 4×100 femminile

SABATO 7 AGOSTO:

00.00 ATLETICA – Maratona femminile

00.30 GOLF – Torneo femminile, ultimo giro

02.30 CANOA SPRINT – Semifinali e finali: C2 500 metri femminile, C1 1000 metri maschile, K4 500 metri femminile, K4 500 metri maschile

03.00 BEACH VOLLEY – Finale per l’oro maschile

04.30 BASKET – Torneo maschile, finale per l’oro

07.00 BOXE – Finali: 52 kg e 75 kg maschili; 51 kg e 69 kg femminili

07.00 KARATE – Turni preliminari, semifinali, finale: +75 kg maschile e +61 kg femminile

07.30 PENTATHLON – Gara maschile individuale

08.00 TUFFI – 10 m maschile, finale

08.20 GINNASTICA RITMICA – All-around individuale, finale

08.30 CICLISMO SU PISTA – Finali: Madison maschile

09.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, finale per l’oro

11.45 LOTTA – Ripescaggi e finali: 65 kg e 97 kg maschile, 50 kg femminile

12.00 ATLETICA – Finali: salto in alto femminile, 10.000 metri femminile, tiro del giavellotto maschile, 1500 metri maschile, 4×400 femminile, 4×400 maschile

12.00 BASEBALL – Finale per l’oro

12.00 EQUITAZIONE –Salto ostacoli a squadre, finale

12.30 NUOTO ARTISTICO – Gruppi, free routine

13.30 CALCIO – Torneo maschile, finale per l’oro

14.00 PALLAMANO – Torneo maschile, finale per l’oro

14.15 VOLLEY – Torneo maschile, finale per l’oro

DOMENICA 8 AGOSTO:

00.00 ATLETICA – Maratona maschile

03.00 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, Sprint femminile, Keirin maschile

04.00 GINNASTICA RITMICA – All-around a squadre, finale

04.30 BASKET – Torneo femminile, finale per l’oro

06.30 VOLLEY – Torneo femminile, finale per l’oro

07.00 BOXE – Finali: 60 kg e 75 kg femminile; 63 kg e +91 kg maschile

08.00 PALLAMANO – Torneo femminile, finale per l’oro

09.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, finale per l’oro

13.00 CERIMONIA DI CHIUSURA

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.