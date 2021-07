Calendario Olimpiadi 22 luglio: orari, tv, programma, streaming. Tutte le gare

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 inizieranno ufficialmente venerdì 23 luglio con la Cerimonia d’Apertura, ma in realtà i Giochi sono già incominciati oggi con la disputa dei primi incontri di softball e calcio. Si proseguirà giovedì 24 luglio con altre partite della fase a gironi di questi sport di squadra e l’Italia sarà ancora protagonista con la Nazionale del batti e corri al femminile: le azzurre, reduci dall’esordio contro gli USA, saranno chiamate a sfidare l’Australia alle ore 08.00. Si tratta di un incrocio cruciale nella rincorsa verso la qualificazione ai match per le medaglie.

Nella notte si giocheranno invece USA-Canada e Messico-Giappone. Mattinata e primo pomeriggio italiano propongono un ricchissimo menu di calcio maschile: sempre appetitoso Brasile-Germania alle ore 13.30, attese anche la Francia contro il Messico e la Spagna contro l’Egitto. Si tratta naturalmente della fase a gironi, non si assegnano medaglie in questa giornata di “finta” apertura.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e gli eventi di giovedì 22 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I Giochi sono trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 e Rai Sport (pacchetto complessivo di 200 ore); in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con canali tematici dedicati ai singoli sport) e su DAZN (dove si vedono i due canali televisivi di Eurosport). DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, con un live generale e live tematici.

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVEDÌ 22 LUGLIO: PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 22 LUGLIO:

02.00 SOFTBALL – Fase a gironi: USA-Canada

05.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Messico-Giappone

08.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Italia-Australia

09.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Egitto-Spagna (gruppo C)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Messico-Francia (gruppo A)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Corea del Sud (gruppo B)

10.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Costa d’Avorio-Arabia Saudita (gruppo D)

12.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Australia (gruppo C)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Sudafrica (gruppo A)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Honduras-Romania (gruppo B)

13.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Germania (gruppo D)

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse