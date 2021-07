Da Wembley… allo Stadio internazionale Khalifa. Da Londra a Doha. Dal Campionato Europeo itinerante, ai Mondiali di Qatar 2022 e, soprattutto, dall’estate all’inverno. No, non è un refuso. Anzi, segnatevi queste date: 21 novembre 2022-18 dicembre 2022. In quel periodo, infatti, si disputerà la ventiduesima edizione dei Mondiali di calcio che, come ampiamente anticipato, si giocherà nella inusuale cornice della penisola qatariota.

QUANDO SI GIOCHERÀ?

Sarà l’ultima edizione del torneo a prevedere la partecipazione di 32 squadre, poiché dal 2026 il Mondiale verrà esteso a 48 nazionali, ma di novità ne vedremo parecchie. In primo luogo, come detto, per la prima volta nella storia di questa competizione, vedremo le partite nel periodo autunnale dell’emisfero boreale. Giocare in Qatar nei mesi estivi sarebbe risultato proibitivo per le altissime temperature, per cui si è scelto di spostare ne mesi di novembre e dicembre il Mondiale.

I LUOGHI DI QATAR 2022

Il torneo si giocherà in 5 città (Al-Khor, Doha, Losail, Al Wakrah e Ar Rayyan) ed in 8 stadi (alcuni dei quali con un sistema di aria condizionata all’aperto): l’Al-Bayt Stadium (60.000 spettatori), l’Al Janoub Stadium (40.000 spettatori), l’Ahmed bin Ali Stadium (44.000 spettatori), il Lusail Iconic Stadium (86.250 spettatori), il Khalifa International Stadium (50.000), l’Education City Stadium (45.000), lo Stadio Ras Abu Aboud (40.000) e l’Al Thumama Stadium (40.000).

IL CALENDARIO

I Mondiali di Qatar 2022 scatteranno lunedì 21 novembre con il match tra i padroni di casa e la prima avversaria del Girone A, mentre la prima fase si concluderà il 2 dicembre. Gli ottavi prenderanno il via subito il 3 dicembre per concludersi il 6, quindi i quarti di finale si disputeranno tra il 9 a 10 dicembre. Le semifinali saranno di scena il 13 e 14 dicembre, mentre, come detto, la finalissima sarà il 18 dicembre alle ore 19.00 italiane.

I CAMPIONATI COME SI ADEGUERANNO?

Una edizione che, in ogni modo, farà la storia e che, di conseguenza, andrà a condizionare anche i campionati nazionali. Per la Serie A, per esempio, si annuncia una lunga sosta nel cuore della stagione. Per rendere possibile la preparazione delle squadre, e per dare un minimo di stop al termine dei Mondiali, si pensa ad un break di circa 2 mesi complessivi. In questo modo la Serie A 2022-2023 andrà a concludersi a giugno inoltrato, per non rendere ancor più fitto il calendario.

Foto: fifg / Shutterstock.com