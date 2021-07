Per l’Italia e gli italiani il calcio non è solo uno sport. Una passione, una fede che anima e colora intere giornate per milioni di persone. Quando poi in campo scendono i calciatori in maglia azzurra il petto si gonfia di orgoglio e il tifo diventa ancora più caloroso. Proprio nel rispetto del patriottismo nostrano i campioni del mondo di Spagna ’82 hanno scritto una lettera agli azzurri di Roberto Mancini che questa sera si giocheranno la finale degli Europei.

“In queste settimane abbiamo rivisto in voi tanto, tantissimo di noi e della nostra storia, sportiva ed umana. Nel vostro coraggio, nella vostra passione, nel vostro senso di appartenenza, nel vostro slancio in avanti dopo un periodo difficile, ci siamo ritrovati. Le storie belle non si dimenticano mai perché non finiscono mai; diventano emozioni che rimangono nel tempo, ricordi che si rafforzano, passando di cuore in cuore, di memoria in memoria. Sarà così anche per voi. Comunque vada”.

Un ringraziamento quello dei campioni del Mundial al quale l’intera Italia si è unita. Dopo il dramma sportivo della mancata qualificazione agli ultimi Mondiali, è arrivata la rinascita, a prescindere dall’esito della partita di questa sera. Gli azzurri sono diventati una squadra con un proprio gioco, una sua identità e un’anima ben delineata.

“Grazie per averci fatto rivivere tutto questo, per averci fatto sentire, ancora una volta, giovani e senza paura e per aver dimostrato che dentro ogni italiano c’è una forza profonda, grande, e spesso imprevedibile, che nei momenti difficili esplode e rende possibili anche le imprese che non lo sembrano – scrivono i campioni di Spagna ’82 – Osate sempre, sognate il futuro che potete costruire. E adesso andate a Londra, scendete su quel campo e date il massimo come avete sempre fatto… le storie belle non finiscono mai! Forza ragazzi”.

Foto: Olycom/LaPresse