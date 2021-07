Pallanuoto, Sardinia Cup 2021: Italia-Croazia 12-15. I balcanici vincono il torneo

Va in archivio la seconda gara della Sardinia Cup 2021 di pallanuoto con la vittoria della Croazia ai danni dell’Italia per 15-12. I parziali recitano 3-4, 1-6, 6-2, 2-3: allungo dei balcanici nel secondo quarto, l’Italia prova a rientrare nel terzo, ma la rimonta non si completa.

Al termine della gara disputata alla piscina Terramaini di Cagliari, ed arbitrata da Peris e Galkin, queste le dichiarazioni al sito federale del CT azzurro, Alessandro Campagna: “Abbiamo sofferto nell’applicazione difensiva, poi siamo riusciti a cambiare qualcosa ed a rientrare in partita. In questa fase è molto importante continuare a lavorare con intensità, analizzare le sconfitte e correggere in corsa“.

Domani sarà ancora in acqua l’Italia: alle ore 12.00 il Settebello sfiderà la Russia nell’ultimo match del triangolare, vinto matematicamente dalla Croazia questa sera.

Tabellino

Italia-Croazia 12-15

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 3 (1 rig.), Luongo, Figlioli 3, N. Presciutti, Velotto 1, Renzuto Iodice 1, Damonte, Figari, Bodegas 2, Aicardi 1, Dolce 1, Nicosia. All. Campagna.

Croazia: Bijac, Macan, Fatovic 2, Loncar 1, Jokovic 3, Bukic 2, Vukicevic 2, Buslje 1, Milos 1, Vrlic, Obradovic 2, Garcia 1, Marcelic. All. Tucak.

Arbitri: Peris (Croazia) e Galkin (Russia).

Note – Parziali: 3-4, 1-6, 6-2, 2-3. Superiorità numeriche: Italia 4/6 + 2 rigori, di cui 1 segnato, Croazia 2/6.

Foto: LaPresse