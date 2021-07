Ancora ventiquattro ore e, poi, Italia e Inghilterra scenderanno in campo per la finale di Euro2020. Un classico del calcio mondiale tra due squadre che non possono proprio permettersi di perdere. Gli azzurri, infatti, sono stati sconfitti nelle ultime due occasioni in cui hanno raggiunto l’atto conclusivo della rassegna continentale, vale a dire nel 2000 e nel 2012.

L’Inghilterra, dal canto suo, invece, è all’esordio in una finale degli Europei e solo una volta ha raggiunto un traguardo simile, ovvero ai Mondiali casalinghi del 1966. Dopo il successo in quell’edizione della Coppa del Mondo, l’Inghilterra ha raccolto solo cocenti delusioni. In particolare, il rapporto con gli Europei non è mai stato idilliaco. Basti pensare che nel 2008 hanno mancato addirittura l’accesso alla manifestazione e nel 2016 sono stati eliminati dalla Cenerentola Islanda.

La Regina Elisabetta II ha voluto mandare un messaggio ai giocatori dell’Inghilterra. Queste le parole riportate sul comunicato della Regina: “Cinquantacinque anni fa sono stata così fortunata da consegnare la Coppa del Mondo tra le mani di Bobby Moore. In quel momento ho capito quanto conta per i calciatori e per i tifosi un trofeo di questa caratura. Mando i miei complimenti ai giocatori dell’Inghilterra per aver raggiunto questo traguardo e vi faccio i miei migliori auguri per domani. Spero che la storia possa registrare il vostro successo e anche lo spirito, l’orgoglio e l’impegno con cui siete scesi in campo“.

Foto: Lapresse