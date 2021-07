Calcio, focolaio in casa Spezia: otto positivi, attività sospese

Seconda mazzata in casa Spezia. Solo pochi giorni fa era arrivata la notizia del blocco del mercato per quattro sessioni, a partire dal gennaio 2022, a causa per alcune irregolarità riscontrate nel tesseramento di calciatori minorenni. Adesso arriva anche la notizia peggiore possibile per il nuovo allenatore Thiago Motta: la sua squadra è un piccolo focolaio Covid.

A Prato dello Stelvio, luogo in cui è cominciato il ritiro della squadra, era emersa nella giornata di venerdì una prima positività che aveva allertato lo staff medico. Nei controlli successivi di ieri pomeriggio, sono stati verificati altri sette contagi, con sei calciatori ed un membro dello staff. Lo Spezia ha dunque deciso di sospendere le attività, mettendosi a stretto contatto con l’ASL di Bolzano per decidere passo dopo passo il da farsi.

Questo il comunicato della società apparso sui canali ufficiali della squadra: “Lo Spezia Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori e di un membro dello staff. Pertanto, il Club, in contatto costante con l’ASL di Bolzano, informa che in via precauzionale l’attività sportiva è momentaneamente sospesa e tutto il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario“.

Foto: LaPresse