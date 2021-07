Calcio femminile, Olimpiadi Tokyo: risultati 21 luglio. Goleade di Brasile e Olanda, Usa ko contro la Svezia

Prima giornata di incontri che va in archivio nel torneo olimpico di calcio femminile. Sei gli incontri in programma e risultati di un certo rilievo che meritano una certa attenzione.

Successo per 2-0 della Gran Bretagna contro il Cile nel Gruppo E. La rappresentativa britannica si è imposta contro le sudamericane grazie alla doppietta di Ellen White al 17′ e al 72′. White grande protagonista del match, considerando il gol annullato per fuorigioco all’11’. Nell’altro confronto del raggruppamento pari tra le padrone di casa del Giappone e il Canada (1-1). Le nordamericane sono passate in vantaggio con la “solita” Sinclair al 6′. Al 54′ le nipponiche hanno avuto la chance per pareggiare i conti, ma Tanaka ha fallito il calcio di rigore. Al 60′ il VAR è intervenuto per annullare un gol a Beckie per posizione di offside. A 6′ dal termine ci ha pensato Iwabuschi a rimettere le cose al loro posto tra le fila giapponesi.

Nel Gruppo F perentorio successo per 5-0 del Brasile contro la Cina. Strepitosa Marta che, con una doppietta al 9′ e al 74′, ha guidato le sue compagne alla vittoria. Il resto delle realizzazioni sono state siglate da Debinha al 22′, Andressa all’80’ su rigore e da Beatriz all’89’. Ha risposto nello stesso girone l’Olanda con una vittoria ancor più schiacciante: 10-3 contro lo Zambia. Miedema e Martens la coppia d’oro delle orange: la prima a segno con un poker al 9′, 15′, 29′ e 59′, la seconda con una doppietta al 14′ e al 38′. Il resto dei gol sono stati siglati van de Sanden al 45′, Roord al 64′, Beerensteyn all’80’ e Pelova all’80. Per le africane a segno con una tripletta Banda al 19′, 82′ e all’83.

Inaspettato, ma fino a un certo punto, il ko degli Stati Uniti campioni del mondo in carica contro la Svezia nel confronto valido per il Gruppo G. Le scandinave, grazie a una doppietta di Blackstenius al 25′ e al 54′ e una rete di Hurtig al 72′ non hanno dato scampo alle statunitensi, confermando l’esito che maturò cinque anni a Rio. Nel medesimo girone ha risposto presente l’Australia che ha battuto la Nuova Zelanda nel derby oceanico 2-1: le reti di Yallop e di Ker al 20′ e al 33′ hanno steso le neozelandesi e a nulla è valsa la marcatura di Rennie nei minuti di recupero.

Mercoledì 21 luglio

Gran Bretagna-Cile (Gruppo E) 2-0

Giappone-Canada (Gruppo E) 1-1

Cina-Brasile (Gruppo F) 0-5

Zambia-Olanda (Gruppo F) 3-10

Svezia-Stati Uniti (Gruppo G) 3-0

Australia-Nuova Zelanda (Gruppo G) 2-1

