Manca ormai soltanto un round al termine del British Open 2021. Sul percorso par 70 del Royal St George’s Golf Club di Sandwich (Inghilterra) al comando c’è Louis Oosthuizen. Il sudafricano è ormai un habituè dei piani alti della leaderboard nei Major, ma soltanto nel 2010 è riuscito ad aggiudicarsene uno. Il 38enne di Mossel Bay si impose proprio nell’Open Championship in quel di St Andrews (Scozia), e quest’oggi va a caccia del bis dopo due secondi posti consecutivi negli scorsi Major.

“Terminare ancora al secondo posto non sarebbe eccezionale, ma proverò a resistere mettendoci tutto il cuore. C’è ancora molto golf da giocare, e finora è stato tutto bellissimo. Sto giocando davvero bene, ed il calore dei fan è fantastico. Devo continuare a credere di poter sollevare il trofeo, dopo aver dimostrato di poter competere alla pari con i migliori in tutti i Major”, dichiara Oosthuizen.

In seconda piazza ad un solo colpo di distanza dal leader si trova un ottimo Collin Morikawa. Anche il giovane statunitense è a caccia del secondo Major dopo il PGA Championship 2020, e proverà a ripetersi in questa domenica inglese. “Devo giocarmela fino alla fine. Sono in fiducia, sto bene e devo attingere positività da ogni fonte. Non ho molta esperienza su questo percorso e praticamente tutte le fasi nevralgiche sono entrate nella mia testa in questa settimana. Spero di poter sfruttare lo slancio dei primi 3 round nelle ultime 18 buche. Saranno estenuanti, ma non vedo l’ora”, commenta infine Morikawa.

