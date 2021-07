Louis Oosthuizen al comando, Phil Mickelson con un giro in 80, i due italiani in buono stato, Jon Rahm e Justin Thomas in difficoltà. Questo è il riassunto del primo giro dell’Open Championship di ieri, cui hanno fatto seguito alcune parole di tono variabile.

Il sudafricano, leader, prima viene interpellato sullo US Open: “Dipende da se l’hai perso tu o se qualcuno ti ha battuto. Penso che in entrambi i casi io sia stato battuto da un golf migliore alla fine. Ci vuole un po’, ma devi riprenderti rapidamente, altrimenti ti frena dal fare buone performance di nuovo“. E poi sulla giornata di oggi: “Nella mia mente questo è stato il round perfetto. Non penso di aver fatto molti errori e ho sfruttato alcune opportunità. So dall’esperienza che nei Major devi avere pazienza“.

Il vero caso, però, lo crea Bryson DeChambeau con una furia assoluta: “L’ho detto ieri o due giorni fa. Se posso colpire a centro fairway è ottimo, ma il drive, adesso, fa schifo. Non è bello per me, e stiamo cercando di capire come raddrizzare la situazione sui colpi sbagliati. Vivo sul filo del rasoio, come ho detto alle persone per parecchio tempo. Quando sono uscito dal fairway, come nel primo taglio di rough, non riesco poi a controllare i miei wedge“. E poi altre durissime parole sul materiale tecnico che hanno provocato prima la reazione piccata di Ben Schomin, che ha fatto da caddie a DeChambeau, bollando le sue affermazioni come stupide. Più tardi l’americano si è scusato per il proprio comportamento.

Molto semplici le parole di Jordan Spieth: “Non sai mai se al primo giro sei un po’ arrugginito. Quei quattro birdie di fila nelle prime nove sono stati un gran modo per entrare nel torneo e ambientarmi”.

Foto: LaPresse