Brasile-Argentina, Finale Coppa America 2021: programma, orario, tv, probabili formazioni

Brasile e Argentina si affronteranno nella Finale della Coppa America 2021, che andrà in scena domenica 10 luglio alle ore 02.00 italiane. Allo Stadio Maracanà di Rio de Janeiro si disputerà una grande classica del calcio intrnazionale, il derby al cardiopalma che catalizza l’attenzione di un intero Continente. Era la conclusione più scontata di questa kermesse, le due super potenze non hanno deluso le aspettative e si sono regalate la possibilità di fronteggiarsi per la conquista del titolo.

I verdeoro hanno eliminato Cile e Perù con un doppio 1-0. L’Albiceleste, invece, ha liquidato l’Ecuador con un secco 3-0 e poi è dovuta ricorrere ai calci di rigore per sconfiggere la Colombia. Il Brasile avrà il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico. La Seleçao inseguirà il decimo trofeo della sua storia e punta a confermarsi sul trono, mentre l’Argentina punta a tornare a festeggiare dopo 28 anni e spera di agguantare l’Uruguay in vetta all’albo d’oro con 15 affermazioni. Si preannuncia una sfida imperdibile tra Neymar e Lionel Messi.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Brasile-Argentina, Finale della Coppa America 2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

BRASILE-ARGENTINA, FINALE COPPA AMERICA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 10 LUGLIO:

02.00 Brasile-Argentina

BRASILE-ARGENTINA, FINALE COPPA AMERICA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE-ARGENTINA

BRASILE (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Paquetá, Casemiro, Fred; Everton, Neymar, Richarlison.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, L. Martinez, N. Gonzalez.

Foto: Lapresse