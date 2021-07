BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021. A Bellaria vittoria di casa per Leonardi/Moltrasio, primo sigillo per Marta/Margaritelli

Al terzo tentativo ce l’hanno fatta, proprio a due passi da casa, esattamente al Polo Est di Bellaria Igea Marina. Dopo due secondi posti è arrivato il successo al BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021 per Giulia Moltrasio e Silvia Leonardi, rispettivamente di Rimini e Cesena. Una bella vittoria al termine di una due giorni in cui le due beacher hanno espresso tutto il meglio del loro repertorio. Non è stata facile battere in finale la romagnola Nicol Bertozzi (della BVU), a segno nelle prime due tappe, in coppia con Ludovica Rossi della RBT. Sotto 1-0 Giulia e Silvia hanno rimontato e poi nel terzo hanno pigiato il piede sull’acceleratore fino al 15-5.

ALLA TERZA FINALE su tre la coppia della Dream Beach è in assoluto leader della classifica generale (canotta oro per loro). Terzo posto per le romane Jennifer Luca e Giorgia Gianandrea della BVA. MVP premiata Silvia Leonardi. “È stata una gran bella soddisfazione – affermano -, di partita in partita cresce l’intesa. Ci stiamo allenando molto e i risultati si stanno vedendo. È stato bello conquistare il gradino più alto nella tappa vicino casa, ma del resto a Pesaro era la nostra prima uscita, con il tempo miglioriamo e ci capiamo. L’obiettivo è andare avanti e vincere il circuito”. Dallo scorso anno il Tour è legato all’Associazione Italiana Beach Volley Club e all’ente di promozione ASI. In questa tappa si è registrato il record di coppie iscritte, ben 56 (32 uomini e 24 donne), e un montepremi di tappa di 5mila euro.

PRIMA VOLTA al Tour 2021 anche per Alessandro Marta e Francesco Margaritelli, rispettivamente di 23 e 26 anni di Perugia. I due hanno disputato un grande torneo, come un diesel hanno di partita in partita migliorato il proprio rendimento e concluso in crescendo. In semifinale hanno sconfitto per 2-1 Nascimento-Pereira e poi in finale Siedykh-Goria di rimonta. Perso il primo set hanno cambiato passo nel secondo, ma sul finale di terzo set, sotto 13-12, hanno infilato un parziale di 3-0 con Alessandro Marta prima al servizio e poi in contrattacco per il 15-13. Proprio Marta è stato premiato MVP. Terzo posto per i brasiliani Nascimento-Pereira. Le parole di Marta che lavora nel marketing digitale: “Venivamo da week-end non al meglio, siamo contenti di aver messo a posto alcune defaillance tecniche, una bella iniezione di fiducia. Ce la siamo giocata con tutti”. Il pensiero di Margaritelli, ingegnere meccanico: “Lavoriamo e ci alleniamo poco, non sempre riusciamo a trovare continuità, in questo torneo abbiamo trovato difficoltà all’inizio, ma poi abbiamo trovato la giusta soluzione. Siamo stati seguiti dalla BVA di Roma, ora ci alleniamo nella nostra città con amici e parenti. L’obiettivo è migliorarci e vincere”. L’appuntamento per tutti è al prossimo fine settimana quando si andrà a Gizzeria, in Calabria.

PARTNER Per l’ennesima stagione a scendere in campo con l’AIBVC e anche con l’Italia Tour è BPER Banca che crede fortemente nel beach volley, un bel connubio che si rinnova di stagione in stagione con grande entusiasmo, un istituto di credito che vuole fortemente veicolare il proprio brand attraverso le schiacciate sottorete. Just People cura la produzione del tour e la parte commerciale di gestione sponsor. Si gioca con il pallone ufficiale Wilson, mentre V2 Sport è il partner tecnico, Nexus per la fisioterapia. Non manca Beach Match. La tappa è stata realizzata grazie alla collaborazione di Caponigri Events & Communication e ai partner locali E-R Vince lo Sport, Polo Est, QN Resto del Carlino, Radio Bruno e Guna.

RISULTATI:

Femminile: semifinale: Leonardi-Moltrasio / Luca-Gianandrea 2-0 (21-15, 21-14), Bertozzi-Rossi / Vizio-Conte 2-0 (21-11, 21-14)

Finale 3 posto: Luca-Gianandrea / Vizio-Conte 2-0 (21-12, 21-16)

Finale 1 posto: Leonardi-Moltrasio / Bertozzi-Rossi 2-1 (18-21, 21-14, 15-5)

Maschile: semifinale: Siedykh-Goria / Lupo-Mencaroni 2-1 (18-21, 21-9, 15-13), Marta-Margaritelli / Nascimento – Pereira 2-1 (21-17, 17-21, 15-13)

Finale 3 posto: Nascimento – Pereira / Lupo-Mencaroni 2-0 (21-16, 21-17)

Finale 1 posto: Marta-Margaritelli / Siedykh-Goria 2-1 (14-21, 21-18, 15-13)