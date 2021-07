Berrettini-Hurkacz oggi, Semifinale Wimbledon 2021: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini va alla caccia di qualcosa di storico per il tennis italiano, che una finale nel singolare maschile di Wimbledon non l’ha mai vista in tutta la propria storia. Per farcela, però, deve battere il polacco Hubert Hurkacz, quest’anno già avvezzo ai grandi risultati e giustiziere di Roger Federer ai quarti.

Erano 61 anni che un giocatore del nostro Paese non si arrampicava fino a questo punto del torneo: ci riuscì Nicola Pietrangeli, che perse in cinque set contro Rod Laver e, forse, vide svanire l’unica vera occasione di vincere i Championships, dato che in finale ci sarebbe stato Neale Fraser, che aveva sempre sofferto il re del rosso di quegli anni. Ben diversa la parabola di Berrettini: è arrivato fin qui perdendo due soli set, con un tabellone disseminato di insidie, superate di brillantezza o, come nei quarti con Auger-Aliassime, con la pazienza di aspettare che la partita venisse a lui.

