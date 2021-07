Berrettini-Djokovic su TV8, Finale Wimbledon: orario, programma in chiaro, streaming

Si disputerà oggi, 11 luglio, la partita più attesa dell’anno: la finale di Wimbledon. Per la prima volta nella storia il protagonista sarà un tennista italiano ovvero Matteo Berrettini che troverà sulla sua strada il numero 1 del mondo Novak Djokovic.

Un match nel quale l’azzurro proverà a ribaltare un pronostico abbastanza chiaro. Dal canto suo il tennista romano è conscio di avere i mezzi e le potenzialità per mettere in crisi il campione serbo, a patto che riesca a tenere per il più lungo tempo possibile un livello di gioco altissimo.

L’importanza della posta in palio e l’indiscusso prestigio di Wimbledon hanno spinto Sky ad offrire la partita in chiaro. Sarà possibile, infatti, seguire l’ultimo atto dello Slam londinese tra l’azzurro e il serbo, che si giocherà sul Court Centre, anche in diretta su TV8.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Berrettini-Djokovic, Finale di Wimbledon 2021. Gli orari sono italiani (a Londra sono indietro un’ora rispetto a noi). La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky e su TV8 (in chiaro), in diretta streaming su Sky Go, Now e TV8.it, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-DJOKOVIC, FINALE WIMBLEDON 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 11 LUGLIO:

15.00 Finale Wimbledon 2021: Matteo Berrettini vs Novak Djokovic

FINALE WIMBLEDON 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv in chiaro: TV8

Diretta tv a pagamento: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta streaming in chiaro: TV8.it

Diretta streaming a pagamento: SkyGo e Now

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LaPresse