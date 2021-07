Berrettini-Djokovic, Finale Wimbledon: le quote per le scommesse. Bookmakers puntano sul serbo

Matteo Berrettini affronterà Novak Djokovic nella Finale di Wimbledon 2021, in programma domenica 11 luglio (ore 15.00). Il tennista romano, primo italiano a raggiungere l’atto conclusivo dello Slam sull’erba londinese, dovrà firmare un’autentica impresa contro il numero 1 al mondo se vorrà alzare al cielo il trofeo. Il pronostico pende tutto dalla perde del serbo, che in stagoine ha già vinto Australian Open e Roland Garros (sconfiggendo proprio l’azzurro ai quarti di finale).

I bookmakers non hanno molti dubbi e le quote per le scommesse sono ben delineate. La vittoria di Djokovic è quotato attorno a 1.20-1.30 secondo le varie agenzie, mentre l’affermazione del nostro portacolori viaggia attorno a 4.20-4.50. Il 25enne dovrà davvero dare l’anima per mettere in difficoltà lo slavo, vincitore su questi prati per cinque volte in carriera, e cercare di realizzare un sogno nel giorno in cui la Nazionale di calcio affronterà l’Inghilterra nella Finale degli Europei.

QUOTE SCOMMESSE BERRETTINI-DJOKOVIC, FINALE WIMBLEDON

Vittoria Matteo Berrettin: 4.20-4.50

Vittoria Novak Djokovic: 1.20-1.30

Foto: Lapresse