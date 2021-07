Finale Europei e Wimbledon 2021: orari domenica 11 luglio, canali tv, programma Italia e Berrettini

Domenica 11 luglio sarà una giornata memorabile per l’Italia dello sport. La classica domenica bestiale con due eventi di primaria importanza dove gli azzurri saranno protagonisti in prima linea, curiosamente nella stessa città. La Nazionale di calcio affronterà l’Inghilterra nella Finale degli Europei di calcio, Matteo Berrettini sfiderà il serbo Novak Djokovic nella Finale di Wimbledon. Tra lo Stadio Wembley di Londra e il Campo Centrale sull’erba andranno in scena due partite davvero memorabile, dove i nostri portacolori cercheranno gloria eterna.

I ragazzi del CT Roberto Mancini se la dovranno vedere contro i padroni di casa davanti a una bolgia rovente di 60.000 persone: dove avere sconfitto le quotate Belgio e Spagna, Chiellini e compagni puntano gli uomini di Southgate, l’ultimo ostacolo verso il secondo trofeo continentale dopo quello vinto nel 1968. Gli azzurri dovrebbero partire leggermente sfavoriti nel pronostico, ma hanno tutte le carte in regola per regolare anche Kane e compagni, che inseguono il primo sigillo della loro storia in questa competizione.

Matteo Berrettini sarà il primo italiano a giocare la finale di Wimbledon, il tempio universale del tennis, in oltre un secolo di storia ed è consapevole che deve inventarsi la magia della vita per imporsi ai Championships, perché dall’altra parte della rete troverà il numero 1 al mondo già capace in stagione di imporsi ad Australian Open e Roland Garros. Sarà una domenica 11 luglio davvero memorabile, con la speranza che possa anche essere trionfale: alle ore 15.00 riflettori puntati a Wimbledon, alle ore 21.00 luci accese a Wembley.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv/streaming della Finale di Wimbledon (con Matteo Berrettini) e della Finale degli Europei di calcio (con l’Italia) previste domenica 11 luglio. Entrambi gli eventi saranno trasmessi sui canali di Sky, la partita di calcio anche su Rai 1. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per entrambe le competizioni.

FINALE WIMBLEDON ED EUROPEI CALCIO: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 11 LUGLIO:

15.00 Finale Wimbledon 2021 – Matteo Berrettini vs Novak Djokovic

21.00 Finale Europei calcio 2021 – Italia vs Inghilterra

COME VEDERE LA FINALE DEGLI EUROPEI DI CALCIO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta streaming su Rai Play (gratis), su Sky Go e Now Tv (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

COME VEDERE LA FINALE DI WIMBLEDON IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse