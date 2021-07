Beach volley, Campionato italiano 2021. Vanni/Caminati scatenati a Cirò Marina. Abbiati/Andreatta nel tabellone perdenti

L’inizio delle tanto sospirate Olimpiadi di Tokio non ha arrestato la macchina organizzativa della Fipav in merito al Campionato Italiano e, da oggi, è stato dato ufficialmente il via al Main Draw, dopo che ieri sono andate in scena le qualifiche per accedervi, della tappa calabrese di Cirò Marina.

All’interno della struttura allestita sulla spiaggia libera di Torrenova, dove si sono riviste finalmente le tribune, molte coppie si sono date battaglia già dai primi turni che hanno prodotto vinti e vincitori. Nulla di compromesso però, perché nel beach volley esiste anche il girone dei perdenti che offre una seconda chance di recuperare e ribaltare un risultato che all’apparenza sembrerebbe fallace.

Questo è quanto è successo a Orsi Toth/Tega che, dopo aver perso al primo turno con la coppia formata da Giacosa/Re Fiorentin, è risalita fino ad arrivare e vincere anche il terzo turno dei perdenti. Idem in campo maschile per ciò che concerne Abbiati/Andreatta che hanno perso da Caminati/Vanni i quali hanno tracciato un percorso netto fino alle semifinali di domani mattina dove incontreranno la vincente tra gli stessi Abbiati/Andreatta e la ritrovata accoppiata giovanile composta da De Fabriitis/Carucci. Molto bene anche per Lantignotti/Michieletto vincenti nell’ultimo appuntamento con Aime/Franzoni e per il costante duo Calì/Annibalini che hanno rifilato un secco 2-0 a Dalmazzo/Ferraris.

Ecco di seguito tutti i risultati della giornata.

PRIMO TURNO DONNE: Lantignotti/Michieletto-Costabile/Ameri 2-0 (21-7 21-9), Orsi Toth R/Tega-Giacosa/Fiorentin 2-0 (21-16 21-13), Bechis/Colombi-Monaco/Sanguigni 0-2 (19-21 20-22), Didonna/Serafini-Aime/Franzoni 0-2 (13-21 14-21), Ditta/Culiani-Mazzulla/Lo Re 2-1 (21-11 18-21 15-13), Ujka/Shpuza-Dalmazzo/Ferraris 0-2 (10-21 19-21), Gottardi/Mattavelli-Colzi/Foresti 2-0 (21-17 21-16), Mordecchi/Muzi-Colzi/Foresti 0-2 (17-21 15-21)

SECONDO TURNO DONNE: Lantignotti/Michieletto- Orsi Toth R/Tega 2-1 (18-21 21-16 15-13), Monaco/Sanguigni-Aime/Franzoni 0-2 (17-21 18-21), Ditta/Culiani-Dalmazzo/Ferraris 1-2 (19-21 21-17 9-15), Gottardi/Mattavelli-Calì/Annibalini 0-2 (12-21 20-22)

TERZO TURNO DONNE: Lantignotti/Michieletto-Aime/Franzoni 2-0 (21-11 21-17), Dalmazzo/Ferraris-Calì/Annibalini 0-2 (15-21 16-21)

PRIMO TURNO PERDENTI DONNE: Mordecchi/Muzi-Colzi/Foresti 0-2 (14-21 11-21), Ujka/Shpuza-Mazzulla/Lo Re 2-0 (21-19 21-13), Didonna/Serafini-Bechis/Colombi 0-2 (14-21 16-21), Giacosa/Fiorentini-Costabile/Ameri 2-0 (21-17 21-13)

SECONDO TURNO PERDENTI DONNE: Colzi/Foresti-Monaco/Sanguigni 2-1 (21-14 18-21 15-9), Ujka/Shpuza-Orsi Toth R/Tega 0-2 (21-23 14-21), Bechis/Colombi-Gottardi/Mattavelli 1-2 (21-19 18-21 10-15), Giacosa/Fiorentini-Ditta/Culiani 0-2 (18-21 13-21)

TERZO TURNO PERDENTI DONNE: Colzi/Foresti-Orsi Toth R/Tega 0-2 (14-21 14-21), Gottardi/Mattavelli-Ditta/Culiani 2-1 (22-20 18-21 16-14)

PRIMO TURNO UOMINI: Abbiati/Andreatta-Palmeri/Laganà 2-0 (21-14 21-12), Titta/Tailli-Caminati/Vanni 0-2 (12-21 15-21), Alfieri/Sacripanti-Tascone/Crusca 2-0 (21-17 25-23), Pizzileo/Pizzileo-Bonifazi/Manni 1-2 (25-23 13-21 5-15), Benzi/Ficosecco-Giuliani/Cottarelli 2-0 (21-13 21-12), Fioretta/Major-De Fabriitis-Carucci 0-2 (19-21 14-21), Marchetto/Dal Corso-Di Silvestre/Cappio 0-2 (17-21 19-21), Spadoni/Pizzileo-Windisch/Cottafava 0-2 (15-21 5-21)

SECONDO TURNO VINCENTI UOMINI: Abbiati/Andreatta-Caminati/Vanni 0-2 (18-21 19-21), Alfieri/Sacripanti-Bonifazi/Manni, 0-2 (16-21 14-21), Benzi/Ficosecco-De Fabritiis/Carucci 1-2 (21-14 20-22 10-15), Di Silvestre/Cappio-Windisch/Cottafava 0-2 (18-21 13-21)

TERZO TURNO VINCENTI UOMINI: Caminati/Vanni-Bonifazi/Manni 2-0 (22-20 21-15), De Fabritiis/Carucci-Vindisch/Cottafava 0-2 (21-23 18-21)

PRIMO TURNO PERDENTI UOMINI: Spadoni/Pizzileo-Marchetto/Dal Corso 0-2 17-21 16-21), Fioretta/Major-Giuliani/Cottarelli 0-2 (21-23 19-21), Pizzileo/Pizzileo-Tascone/Crusca 2-1 (22-20 17-21 15-10), Titta/Tailli-Palmeri/Laganà 1-2 (21-12 13-21 13-15)

SECONDO TURNO PERDENTI UOMINI: Marchetto/Dal Corso-Alfieri/Sacripanti, Giuliani/Cottarelli-Alfieri/Sacripanti 0-2 (17-21 13-21), Pizzileo/Pizzileo-Di Silvestre/Cappio 2-0 (21-15 21-17), Palmeri/Laganà-Benzi/Ficosecco 0-2 (17-21 14-21)

TERZO TURNO PERDENTI UOMINI: Alfieri/Sacripanti-Abbiati/Andreatta 1-2 (15-21 21-19 12-15), Pizzileo/Pizzileo-Benzi/Ficosecco 0-2 (18-21 14-21)

Simona Bastiani

Foto LiveMedia/Lorena Bonapace