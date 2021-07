Beach volley, Campionato Italiano 2021. Mazzulla/Lo Re in main draw! Tutti i risultati delle qualificazioni

Una vittoria senza problemi e main draw raggiunto per la coppia più attesa delle qualificazioni della quinta tappa del Campionato Italiano di beach volley Serie Nazionale a Cirò Marina. Nellina Mazzulla e Graziella Lo Re tornano dunque in un main draw del campionato italiano e da domattina saranno in campo con tutte le rivali più attese.

In campo maschile ritirati Lancellotti/Bertoli, a sorpresa Pizzileo/Pizzileo hanno messo fuori dalle qualificazioni i giovani Hanni/Fusco, reduci dal terzo posto nell’Europeo Under 20. Ecco tutti i risultati di oggi e gli accoppiamenti del primo turno del main draw in programma domattina con diretta streaming su Sport2u, la web tv di OA Sport

Primo turno qualificazioni maschili: Lascari/Cruciani-Orticelli/Giusti 2-0 (21-15, 21-9).

Secondo turno qualificazioni maschili: Sambucci/Mazza-Tascone/Crusca 0-2 (16-21, 18-21), Beccaceci/Ciccarelli-Giuliani/Cottarelli 1-2 (21-16, 15-21, 8-15), Pizzileo/Pizzileo-Hanni/Fusco 2-0 (22-20, 21-19), Arezzo Di Trifiletti/Torre-Palmeri/Laganà 1-2 (21-18, 15-21, 13-15), Lancellotti/Bertoli-Spadoni/Pizzileo 0-2 (0-21, 0-21), Fioretta/Major-Lascari/Cruciani 2-0 (21-12, 21-15)

Primo turno maschile: Spadoni/Pizzileo-Windisch/Cottafava, Marchetto/Dal Corso-Di Silvestre/Cappio, Fioretta/Major-De Fabritiis/Carucci, Benzi/Ficosecco-Giuliani/Cottarelli, Pizzileo/Pizzileo-Bonifazi/Manni, Alfieri/Sacripanti-Tascone/Crusca, Titta/Tailli-Caminati/Vanni, Abbiati/Andreatta-Palmeri/Laganà

Secondo turno qualificazioni femminili: Mordecchi/Muzi-Angili Moglioni/Beretta 2-0 (23-21, 21-11), Monaco/Sanguigni-De Franco/Malena 2-0 (21-8, 21-8), Didonna/Serafini-Angilletta/Angilletta 2-0 (21-17, 21-15), Mazzulla/Lo Re-Fill/Visentin 2-0 (21-5, 21-5).

Primo turno femminile: Mordecchi/Muzi-Cali/Annibalini, Mattavelli/Gottardi-Colzi/Foresti, Ujka/Shpuza-Dalmazzo/Ferraris, Ditta/Culiani-Mazzulla/Lo Re, Didonna/Serafini-Aime/Franzoni, Bechis/Colombi-Monaco/Sanguigni, Orsi Toth/Tega-Giacosa/Re Fiorentin, Lantignotti/Michieletto-Costabile/Ameri.

