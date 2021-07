Beach volley, Campionato Italiano 2021, Cirò Marina. Abbiati/Andreatta concedono il bis, il riscatto di Calì/Annibalini

Si è conclusa oggi pomeriggio la quinta tappa del campionato assoluto di Beach volley in scena a Cirò Marina, località balneare del litorale jonico. Tutte le coppie azzurre, sia maschili che femminili, non hanno centrato l’obiettivo della finale, mentre si sono rivelati costanti nel rendimento i soliti Abbiati/Andreatta, che, ancora una volta, hanno portano a casa il trionfo in questa tappa vinta contro i romani Manni/Bonifazi.

Manni/Bonifazi, i quali nel primo set, dopo aver mantenuto un sostanziale equilibrio di punteggio, hanno preso il largo dall’11-9 fino a raggiungere il 21-15 chiudendo il set con un muro di Fabrizio Manni su Andrea Abbiati. Nel secondo set, hanno fatto la differenza i tre break di vantaggio conquistati da Abbiati/Andreatta che si sono portati sull’11-8 dimostrando che quanto accaduto nel set precedente fosse solo uno scivolone da dimenticare. La coppia ha mantenuto il vantaggio sugli avversari fino a chiudere il set 21-18 e portarsi così sull’1-1.

Il decisivo set è iniziato con un break di vantaggio da parte di Abbiati/Andreatta che Manni/Bonifazi non sono stati in grado di annullare se non prendendone un altro sul punteggio di 6-3. Da lì in poi il match si è assestato sui binari della parità e, punto dopo punto, Manni/Bonifazi hanno conquistato due match ball che sono stati però annullati entrambi. Un’invasione a rete di Manni ha girato il punteggio in favore di Abbiati/Andreatta che hanno conquistato il 16-15. Dopo otto match ball ed una palla attaccata a rete di Manni, Abbiati/Andreatta hanno vinto set e partita (26-24).

Tra le donne si sono riaffacciate, invece, sul gradino più alto del podio Calì/Annibalini che si sono sbarazzate di Lantignotti/Michieletto (che le avevano sconfitte in finale a Terracina) dopo tre combattutissimi set e dove le vincitrici, nel primo set, non hanno saputo approfittare di una palla a loro vantaggio per chiudere sul 21-20, giocando oltretutto dalla parte di campo resa migliore dal vento.

Il secondo set è stato caratterizzato dal largo vantaggio per Michieletto/Lantignotti per gran parte del tempo, ma il tutto è stato vanificato in dirittura d’arrivo quando la coppia si è fatta recuperare e superare ai vantaggi portando la situazione sulla parità. Terzo set subito in volata per Lantignotti/Michieletto che si sono portate sul 6-3 dopo un attacco a rete di Eleonora Annibalini, ma Calì ha approfittato di un ace della compagna per piazzare successivamente un muro e trovare ancora una volta la parità. Da lì in poi il sorpasso fino al 14-10 a forza di aces da parte di Annibalini che ha chiuso con un’ennesima battuta vincente su Michieletto la partita: 15-10. Ecco di seguito tutti i risultati di giornata:

QUINTO TURNO PERDENTI UOMINI: Abbiati/Andreatta-De Fabritiis/Carucci 2-0 (21-19, 21-18), Benzi/Ficosecco-Bonifazi/Manni 2-0 (0-21,0-21)

SEMIFINALI UOMINI: Caminati/Vanni-Abbiati/Andreatta 1-2 (16-21, 21-16, 12-15), Windisch/Cottafava-Bonifazi/Manni 0-2 (15-21, 17-21)

FINALE 3/4 POSTO UOMINI: Caminati/Vanni-Windisch/Cottafava 1-2 (21-6, 15-21, 11-15)

FINALE 1/2 POSTO UOMINI: Abbiati/Andreatta-Bonifazi/Manni 1-2 (15-21, 21-18, 26-24)

QUARTO TURNO PERDENTI DONNE: Orsi Toth R/Tega-Dalmazzo/Ferraris 1-2 (21-14, 20-22, 14-16), Gottardi/Mattavelli-Aime/Franzoni 0-2 (19-21, 14-21)

SEMIFINALI DONNE: Lantignotti/Michieletto-Dalmazzo/Ferraris 2-1 (19-21, 21-17, 15-9), Calì/Annibalini-Aime/Franzoni 2-1 (21-19, 15-21, 16-14)

FINALE 3/4 POSTO DONNE: Dalmazzo/Ferraris-Aime/Franzoni 2-1 (16-21, 21-19, 15-12)

FINALE 1/2 POSTO DONNE: Lantignotti/Michieletto-Calì/Annibalini 1-2 (24-22, 20-22, 15-10)

Simona Bastiani