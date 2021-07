Beach volley, Campionato Italiano 2021 Bellaria. Zuccarelli e Vitelli: semifinale a sorpresa!

Una fa il suo rientro nel circuito nazionale, l’altro sta giocando l’ultimo torneo prima di lasciare la sabbia e dedicarsi all’azzurro indoor in vista dell’Europeo di settembre. Agata Zuccarelli e Marco Vitelli sono stati i grandi protagonisti di questa prima giornata del main draw del torneo Gold di Bellaria che assegna la Coppa Italia e tanti punti pesanti per la conquista dello scudetto tricolore.

In campo femminile Agata Zuccarelli, in coppia con Sara Franzoni, ha raggiunto la semifinale assieme alle trionfatrici di Montesilvano, Scampoli/Bianchin che stanno vivendo una fase di stagione molto positiva. Ancora in gara, nel tabellone perdenti, le teste di serie numero 1 Allegretti/Toti e 2 Lantignotti/Michieletto, che sono risalite dal tabellone perdenti, fin dal primo turno, oltre a Gili/Costantini e Calì/Annibalini. Già fuori, invece, le coppie della Nazionale italiana They/Breidenbach, settime, Mattavelli/Gottardi, none, e Tega/Bianchi 13me.

In campo maschile Marco Vitelli, in coppia con Paolo Cappio, provenienti dalle qualificazioni, sono riusciti a superare tutti gli ostacoli e a qualificarsi per la semifinale. In semifinale anche i favoriti numero uno per la vittoria finale, i nazionali Windisch/Cottafava che non hanno incontrato grossi problemi sulla loro strada. In gara ancora, nel tabellone perdenti, Abbiati/Andreatta, Benzi/Ficosecco, Ingrosso/Ingrosso e Bonifazi/Manni.

TORNEO MASCHILE

Primo turno: Romani/Avalle-Abbiati/Andreatta 0-2 (16-21, 13-21), Alfieri/Sacripanti-Geromin/Camozzi 2-1 (12-21, 21-17, 15-7), Giumelli/Seregni-Carucci/Cecchini 0-2 (22-24, 16-21), Benzi/Ficosecco-Vitelli/Cappio 1-2 (17-21, 21-11, 17-19), Crusca/Dal Molin-Ingrosso/Ingrosso 0-2 (17-21, 14-21), Bonifazi/Manni-Titta/Tailli 2-0 (28-26, 21-14), Marchetto/Dal Corso-Ranghieri/Viscovich 2-1 (21-18, 17-21, 15-10), Windisch/Cottafava-Spadoni/Camerani 2-0 (21-14, 21-13).

Secondo turno vincenti: Alfieri/Sacripanti-Abbiati/Andreatta 1-2 (23-21, 19-21, 18-20), Vitelli/Cappio-Carucci/Cecchini 2-1 (21-15, 21-23, 15-9), Bonifazi/Manni-Ingrosso/Ingrosso 0-2 (18-21, 25-27), Windisch/Cottafava-Marchetto/Dal Corso 2-0 (22-20, 21-18).

Primo turno perdenti: Ranghieri/Viscovich-Spadoni/Camerani 2-0 (21-10, 24-22), Crusca/Dal Molin-Titta/Tailli 1-2 (21-16, 17-21, 11-15), Giumelli/Seregni-Benzi/Ficosecco 0-2 (11-21, 13-21), Romani/Avalle-Geromin/Camozzi 1-2 (21-19, 12-21, 12-15)

Secondo turno perdenti: Ranghieri/Viscovich-Carucci/Cecchini 2-0 (21-18, 21-16), Titta/Tailli-Alfieri/Sacripanti 0-2 (14-21, 17-21), Benzi/Ficosecco-Marchetto/Dal Corso 2-0 (21-13, 21-17), Geromin/Camozzi-Bonifazi/Manni 0-2 (18-21, 18-21),

Terzo turno vincenti: Abbiati/Andreatta-Vitelli/Cappio 0-2 (18-21, 19-21), Ingrosso/Ingrosso-Windisch/Cottafava 1-2 (19-21, 21-16, 9-15).

Terzo turno perdenti: Bonifazi/Manni-Benzi/Ficosecco 2-0 (21-14, 21-17), Alfieri/Sacripanti-Ranghieri/Viscovich 0-2 (21-23, 14-21).

Quarto turno perdenti: Bonifazi/Manni-Abbiati/Andreatta, Ingrosso/Ingrosso-Ranghieri/Viscovich.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno: Toti/J. Allegretti-Tega/Bianchi 2-0 (21-15, 21-14), D. Allegretti-Frasca-Magnano/Colombi 2-0 (21-18, 21-13), Benazzi/Gradini-Gili/Costantini 2-0 (21-17, 21-16), Arcaini/Bottoli-Scampoli/Bianchin 0-2 (10-21, 25-27), They/Breidenbach-Leoni/Orsi Toth 1-2 (21-17, 17-21, 9-15), Godenzoni/Gabellini-Calì/Annibalini 1-2 (21-19, 15-21, 11-15), Zuccarelli/Franzoni-Ditta/Culiani 2-0 (21-19, 21-16), Gopttardi/Mattavelli-Lantignotti/Michieletto 2-0 (21-19, 28-26).

Secondo turno vincenti: Toti/J. Allegretti-D. Allegretti/Frasca 2-0 (21-16, 21-16), Benazzi/Gradini-Scampoli/Bianchin 1-2 (21-17, 13-21, 13-15), Leoni/Orsi Toth-Calì/Annibalini 1-2 (23-21, 17-21, 15-17), Zuccarelli/Franzoni-Gottardi/Mattavelli 2-0 (21-16, 21-15).

Primo turno perdenti: Lantignotti/Michieletto-Ditta/Culiani 2-1 (19-21, 26-24, 15-13), They/Breidenbach-Godenzoni/Gabellini 2-0 (21-15, 21-16), Gili/Costantini-Arcaini/Bottoli 2-1 (21-19, 23-25, 15-10), Magnano/Colombi-Tega/Bianchi 2-0 (21-10, 21-19).

Secondo turno perdenti: Lantignotti/Michieletto-Benazzi/Gradini 2-1 (14-21, 21-15, 19-17), They/Breidenbach-D. Allegretti/Frasca 2-0 (23-21, 21-18), Gili/Costantini-Gottardi/Mattavelli 2-0 (21-16, 21-18), Magnano/Colombi-Leoni/Orsi Toth 0-2 (16-21, 25-27).

Terzo turno vincenti: Toti/J. Allegretti-Scampoli/Bianchin 0-2 (8-21, 11-21), Calì/Annibalini-Zuccarelli/Franzoni 0-2 (19-21, 18-21).

Terzo turno perdenti: Lantignotti/Michieletto-They/Breidenbach 2-0 (21-15, 21-15), Gili/Costantini-Leoni/Orsi Toth 2-0 (22-20, 21-19).

Quarto turno perdenti: Lantignotti/Michieletto-Calì/Annibalini, Gili/Costantini-Toti/J. Allegretti.

