Beach volley, Campionato Italiano 2021. A Bellaria si assegna la Coppa Italia. Oggi le qualificazioni

C’è praticamente tutto il meglio del beach volley italiano, escluse le coppie impegnate ai Giochi di Tokyo, sulla sabbia di Bellaria dove da oggi a domenica si assegna il titolo della Coppa Italia nella prima tappa denominata Gold del Campionato Italiano. In palio ci sono anche tanti punti che contribuiranno ad assegnare lo scudetto: è il primo torneo di massima importanza e precede Palinuro e la finale di Caorle.

Si parte oggi con qualificazioni che si preannunciano, come una settimana fa a Montesilvano, incerte e tiratissime, mentre domani (diretta streaming su Sport2u, la web tv di OA Sport) e domenica (dirette su Raisport) andrà di scena il tabellone principale. Il montepremi complessivo è di 24 mila euro.

In campo maschile primo torneo da numeri uno del ranking per i vincitori di Terracina e Montesilvano, Windisch/Cottafava che hanno rinunciato ad uno degli appuntamenti internazionali del fine settimana per concentrarsi sul primo titolo nazionale. Scendono al numero 2 Abbiati/Andreatta, mentre a seguire già in tabellone principale ci sono Benzi/Ficosecco, i gemelli Paolo e Matteo Ingrosso che tornano a giocare assieme dopo oltre due anni, Bonifazi/Manni, Carucci/Cecchini, Alfieri/Sacripani, Caminati/Vanni, Ranghieri/Viscovich, Geromin/Camozzi, grazie alla wild card.

Oggi in campo per le qualificazioni coppie di alto spessore come i giovani della Nazionale Marchetto/Dal Corso, Lupo/Casellato, Margaritelli/Marta, Giumelli/Seregni, Crusca/Dal Molin, alcuni atleti provenienti dall’indoor come l’azzurro Vitelli, coppia con Cappio, Matteo Pistolesi in coppia con Copelli e Tiozzo/Cottarelli.

In campo femminile caccia al colpaccio per le teste di serie numero 1 che finora non sono mai scese dal podio nelle prime tre tappe ma non sono ancora riuscite a salire sul gradino più alto: Toti/J. Allegretti. Combattive Lantignotti/Michieletto, prime a Terracina e seconde una settimana fa a Montesilvano, teste di serie numero 2, mentre puntano al bis dopo il trionfo in Abruzzi, Scampoli/Bianchin, piazzate al numero 4 del seeding, alle spalle di Breidenbach/They, il cui progetto tinto di azzurro potrebbe decollare proprio sulla sabbia romagnola. Al numero 5 Benazzi/Gradini, al numero 6 Calì/Annibalini, al 7 Ditta/Culiani e all’8 Magnano/Colombi, poi due wild card, entrambe del Club Italia: Gottardi/Mattavelli, reduci dal quinto posto europeo Under 20 a Izmir e Tega/Bianchi.

Nel torneo di qualificazione tante le coppie interessanti, a partire da D. Allegretti/Frasca, fino a Zuccarelli/Franzoni, Dalmazzo/Ferraris, Godenzoni/Gabellini, Gili/Costantini, reduci dal quinto posto di Montesilvano, Leoni/Orsi Toth e Moltrasio/Leonardi.

