Beach volley. A Bellaria la terza tappa del BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021

Sarà il Polo Est di Bellaria a ospitare nel fine settimana la terza tappa del BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021. Si torna in uno dei luoghi simbolo dello sport da spiaggia per eccellenza, tanti atleti tra settore maschile, femminile e under si sfideranno per dar vita a una tre giorni di grande contenuto tecnico e agonistico. Ci saranno tutti gli ingredienti per rendere il fine settimana elettrizzante, una competizione che nel corso delle stagioni ha assunto il ruolo di leader nelle spiagge italiane e un punto di riferimento per gli amanti della disciplina.

BOOM ISCRIZIONI Nella giornata di oggi sarà la volta del tabellone under, chi vincerà avrà una wild card per la competizione open di domani e domenica, giorni in cui a sfidarsi saranno oltre 56 coppie (32 uomini e 24 donne). Oltre 110 atleti tra maschile e femminile, è un vero boom. Dallo scorso anno il Tour è legato all’Associazione Italiana Beach Volley Club e all’ente di promozione ASI.

CANOTTE ORO A difendere il primo posto della classifica generale saranno le canotte oro (simbolo della leadership) Andrea Lupo e Kevin Mencaroni nel maschile, Giulia Moltrasio e Silvia Leonardi nel femminile. Queste ultime giocheranno “in casa” essendo di Rimini e Cesena. Sempre nella categoria rosa le vincitrici delle prime due tappe, ovvero la romagnola Nicol Bertozzi e la romana Jennifer Luca, giocheranno rispettivamente con altre due ragazze provenienti da Roma, Ludovica Rossi e Giorgia Gianandrea. Non mancheranno anche le ragazzine terribili allenate da Daniela Gattelli, Alice Eaco e Alice Pratesi. E poi ancora Stacchiotti-Langellotti e tante altre.

IN CAMPO MASCHILE Invece per quanto concerne il tabellone maschile il leader Andrea Lupo cambia “socio” e si affida a Mencaroni, si preannunciano battaglie con Colaberardino-De Luca, De Leo-Negri, Marta-Margaritelli e i vincitori di Maccarese, i brasiliani Julio Do Nascimento e Jefferson Pereira. La tappa sarà realizzata grazie alla collaborazione di Caponigri Events & Communication e ai partner E-R Vince lo Sport, Polo Est, QN Resto del Carlino, Radio Bruno e Guna.

Ci sarà un montepremi complessivo di 5mila euro. Oltre ai premi nelle tappe, ce ne saranno altri dedicati ai 10 migliori giocatori (in base alla classifica generale), sia al maschile sia al femminile, per premiare chi ha partecipato di più e ottenuto buoni risultati. La formula è quella internazionale della FIVB con pool nella prima fase e poi nella seconda a eliminazione diretta.

PARTNER Per l’ennesima stagione a scendere in campo con l’AIBVC e anche con l’Italia Tour è BPER Banca che crede fortemente nel beach volley, un bel connubio che si rinnova di stagione in stagione con grande entusiasmo, un istituto di credito che vuole fortemente veicolare il proprio brand attraverso le schiacciate sottorete. Just People cura la produzione del tour e la parte commerciale di gestione sponsor. Si giocherà ovviamente con il pallone ufficiale Wilson, mentre V2 Sport è il partner tecnico, Nexus per la fisioterapia. Non mancherà anche Beach Match.

MEDIA Le partite saranno trasmesse sulla web tv di OA Sport e OA Plus agli indirizzi www.sport2u.tv, www.oasport.it e www.oasport.it/oaplus in diretta streaming nella giornata di domenica, ovvero nella giornata in cui si svolgeranno le finali e poi spazio ai protagonisti con interviste nel post partita. Tanto spazio anche sui social ufficiali AIBVC in cui si potranno trovare foto, video e interviste, tutte le curiosità.

Foto: Aibvc