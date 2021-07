Basket, Zach Lavine entra nel protocollo Covid e rischia di non partecipare alle Olimpiadi di Tokyo per Team USA

Percorso di avvicinamento senza tregua verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2021 per la Nazionale statunitense di basket maschile, che rischia di perdere un altro elemento del roster in vista del torneo a cinque cerchi. Zach Lavine, guardia dei Chicago Bulls, è infatti entrato nel protocollo Covid e per ragioni di sicurezza è rimasto negli Stati Uniti.

Coach Gregg Popovich arriverà quindi a Tokyo con soli 8 giocatori, in attesa di avere finalmente a disposizione anche i tre componenti della squadra (Khris Middleton, Devin Booker e Jrue Holiday) ancora impegnati nelle NBA Finals. Team USA confida ancora di poter recuperare Lavine all’interno del roster verso il fine settimana, con il debutto ufficiale ai Giochi previsto contro la Francia domenica 25 luglio.

L’All Star dei Bulls è attualmente in quarantena, ma per motivi di privacy non è stato comunicato se per stretto contatto con un positivo o perché lui stesso ha contratto il Covid. Più probabile la prima opzione, in quanto Team USA ha spiegato come sia stato inserito nel protocollo Covid per “abbondanza di precauzione”.

Ricordiamo che il Dream Team americano ha già subito due defezioni, Bradley Beal (protocollo Covid) e Kevin Love (infortunio), mentre Jerami Grant è uscito dal protocollo e può restare nel roster a stelle e strisce. Beal e Love sono stati sostituiti da Keldon Johnson e Javale McGee.

