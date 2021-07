Domenica 25 luglio non è poi così lontana. Il debutto alle Olimpiadi di Tokyo dell’Italbasket è nel mirino di tutti e dodici gli uomini di Meo Sacchetti, in particolare di Stefano Tonut che questa qualificazione a Cinque Cerchi l’ha voluta, e per certi versi coccolata, sin dal primo momento del suo esordio in azzurro.

Il giocatore della Reyer Venezia, intervistato da Il Gazzettino, dopo essere approdato in Giappone, si è così espresso sul suo momento: “Ora sono concentrato solo su questo periodo – ha affermato allontanando le voci di mercato – per un giocatore poter essere a un Olimpiade è qualcosa di indescrivibile, quindi parliamo solo di questo”.

Poi la guardia ha aggiunto: “A fine Olimpiade penserò al resto, ora nella mia testa c’è solo Tokyo”.

Idee e volontà chiarissime e chissà che l’Italia non possa, da mina vagante, giocare uno scherzo alle superpotenze cestistiche presenti in Giappone magari cogliendo una storica medaglia che ricalcherebbe quelle ottenute a Mosca 1980 (dove peraltro il ct Meo Sacchetti faceva parte del roster dei giocatori) e ad Atene 2004 (in entrambi i casi fu argento, ndr).

Foto: M.Ceretti / Ciamillo-Castoria