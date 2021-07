Basket: rilasciato il calendario di Eurolega 2021-2022. Ci sono subito Real Madrid-Anadolu Efes e Milano-CSKA Mosca

Euroleague Basketball ha comunicato poco fa il calendario della stagione 2021-2022, ancora su 34 giornate e con 18 squadre al via, così come nell’annata passata. Difende il titolo l’Anadolu Efes, che nell’ultima finale ha sconfitto il Barcellona in quel di Colonia. Final Four di scena quest’anno ancora in Germania, ma a Berlino.

E già la prima giornata regala parecchie emozioni, con l’Anadolu Efes di scena a Madrid contro il Real e l’Olimpia Milano che si ritrova al debutto contro il CSKA Mosca. Per l’AS Monaco, al debutto assoluto, c’è subito la sfida a uno dei club più titolati di sempre, il Panathinaikos. Saranno sette i doppi turni previsti nell’arco di una stessa settimana. La regular season terminerà l’8 aprile.

Milano sfiderà i Campioni d’Europa dell’Efes già il 25 ottobre al Mediolanum Forum, mentre il remake della finale ci sarà il 3 dicembre. Come ormai da tradizione, il girone di ritorno è diverso da quello di andata: l’Olimpia chiuderà con le due francesi, prima Monaco al Forum e poi l’ASVEL a Villeurbanne.

Una sola settimana di pausa, quella dal 14 al 20 febbraio 2022, inserita per lasciar spazio alle varie coppe nazionali che si svolgeranno proprio in quel momento. Il primo derby di Istanbul, tra Fenerbahce ed Efes, si giocherà il 25 novembre. Il grande classico Barcellona-Real andrà in scena il 10 dicembre, mentre la storica sfida tra Panathinaikos e Olympiacos, che definire sentita è un sostanziale eufemismo, vedrà il suo primo capitolo il 23 dicembre a OAKA.

Credit: Ciamillo