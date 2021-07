Basket, Preolimpico 2021 oggi: orari partite 1° luglio, tv, programma, streaming

Terza giornata del Preolimpico 2021 di basket a Belgrado e finalmente sul parquet scende anche l’Italia di Meo Sacchetti. Due i match in programma nell’ultimo turno del minitorneo che deciderà gli accoppiamenti delle semifinali per la corsa a Tokyo 2021.

Si parte alle 16.30 proprio con gli azzurri che affronteranno il Porto Rico nell’unico match del gruppo B dopo il forfait del Senegal causa Covid-19. L’Italia e i portoricani sono, dunque, già qualificati per le semifinali e la sfida di oggi deciderà chi delle due squadre troverà subito sulla propria strada la Serbia e chi, invece, avrà la chance di affrontare i forti padroni di casa in finale.

Alle 20.30, invece, ci si sposta nel gruppo A e in campo scenderanno le Filippine e la Repubblica Domenicana. Entrambe le formazioni sono già scese sul parquet di Belgrado ed entrambe le formazioni sono uscite sconfitte con la Serbia. La sfida è, dunque, un dentro o fuori. Chi vince va in semifinale come seconda del girone, chi perde va a casa. Per questa partita non è prevista copertura tv in Italia. Sarà comunque possibile seguirlo in diretta streaming su Livebasketball.tv.

Il match tra Italia e Porto Rico inizierà alle ore 16.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SkySport Uno e RaiSport e in diretta streaming su SkyGo e Raiplay.OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

ITALIA-PORTO RICO OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Giovedì 1 luglio

Ore 16.30: Italia – Porto Rico

Diretta tv – SkySport Uno, RaiSport

Diretta streaming – SkyGo, RaiPlay

Diretta Live testuale – OA Sport

REPUBBLICA DOMENICANA – FILIPPINE OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Giovedì 1 luglio

Ore 20.30: Repubblica Domenicana – Filippine

Diretta streaming – Livebasketball.tv

Credits: Ciamillo