Basket, Olimpiadi Tokyo: l’Italia all’esame più duro. Australia favorita, ma non imbattibile

Secondo match della fase a gironi per l’Italbasket e avversaria di giornata domani, con palla a due alle 10.20, sarà l’Australia, cioè una delle candidate a una medaglia a Tokyo 2021. Ma se gli azzurri non partono da favoriti, non vuol dire che partano già sconfitti.

Niccolò Melli e compagni arrivano dalla bella vittoria con la Germania e contro i tedeschi gli azzurri hanno dimostrato un gran carattere, resistendo nel momento più difficile del match e poi rimontando per vincere nettamente. Un successo che ha sciolto la tensione, fondamentale nella corsa ai playoff, e che è arrivato nonostante un match sottotono per un paio di giocatori. Ritrovare i migliori Mannion e Polonara, quelli visti con la Serbia, sarà fondamentale, mentre capitan Melli si è sbloccato nella ripresa e Danilo Gallinari si è subito inserito nel gruppo.

Di contro, l’Australia ha battuto nettamente la Nigeria, ma ha avuto anche lei bisogno di un quarto quarto perfetto per avere la meglio degli africani. Decisivo, infatti, è stato il parziale di 26-15 negli ultimi 10 minuti per fissare il punteggio finale sul 84-67 per gli australiani. I nomi da tenere d’occhio sono quelli di Patty Mills, Joe Ingles, Matisse Thybulle, così come Matthew Dellavedova, Dante Exum e Josh Green.

Come detto, Italia-Australia si disputerà domani 28 luglio con palla a due alle 10.20 e verrà trasmessa in diretta tv su Rai2 (salvo eventi da medaglia su altri campi di gara) ed Eurosport 2. Sarà, inoltre, possibile vederla in streaming su Discovery+ ed Eurosport Player.

Credits: Ciamillo