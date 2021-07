Basket, Olimpiadi Tokyo: insulti razziali alla giocatrice francese Iliana Rupert

Brutto episodio a margine delle Olimpiadi di Tokyo che mette al centro della discussione la nazionale francese femminile di pallacanestro. La rappresentativa transalpina debutterà questa notte contro il Giappone, ma in queste ore l’attenzione si è focalizzata tutta su Iliana Rupert, giocatrice del Bourges Basket.

La Rupert, figlia di Thierry ex ala della Nazionale, ha partecipato ad un video andato in onda sul popolare social TikTok, intitolato ‘Faces of the world’; purtroppo molti utenti hanno cominciato a criticare la presenza della giocatrice francese, bersagliata dunque da insulti razziali, definendola ‘non francese’, molto probabilmente a causa del colore della sua pelle.

Iliana Rupert ha risposto alle offese con delle storie su Instagram, rispondendo con grande eleganza: “Trovo triste che nel 2021 alcune persone facciano ancora questo tipo di discorsi… Ovviamente non mi ha influenzato perché so che sono tutti ignoranti. C’è una differenza tra nazionalità ed etnia, e credo che non tutte queste persone lo sappiano. Triste realtà dell’attuale mentalità di alcune persone nel mondo, ma anche, purtroppo, in Francia“.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Ann-dee Lamour