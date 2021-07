Basket, Mondiali Under 19 2021: Stati Uniti-Francia sarà la finale, tanto talento in campo

Saranno Stati Uniti e Francia a disputare la finale dei Mondiali Under 19 che si stanno svolgendo in Lettonia. Le due squadre (imbattuta l’una, con una sconfitta nel girone contro la Spagna per 60-59 l’altra) hanno rispettivamente superato per 86-92 il Canada e per 75-69 la Serbia.

Sul fronte americano, l’ala-centro classe 2002 Chet Holmgren sta disputando un torneo ad altissima spettacolarità, e si è confermato nel penultimo atto con 12 punti e 8 rimbalzi contro i canadesi. Non è un caso che questo giocatore, di 2 metri e 16, abbia già attirato tantissime attenzioni sul proprio nome: è infatti tra i papabili per la prima chiamata al draft NBA del 2022.

E a proposito di draft NBA, nella Francia gioca qualcuno che, per il 2023, potrebbe a sua volta essere prima scelta assoluta. Si tratta di Victor Wembanyama, classe 2004, 218 centimetri, un centro con caratteristiche sostanzialmente uniche e una stagione con l’ASVEL da vivere anche ai più alti livelli europei. Non è stato però lui, per una volta, il protagonista della semifinale, dato che è rimasto in campo 9 minuti e Jayson Tchicamboud, figlio dell’ex nazionale francese Steed, ha deciso insieme a Yvan Ouedraogo (doppia doppia da 11 punti e 15 rimbalzi) che, in fondo, le cose ai transalpini potevano andare bene.

L’ultimo atto si giocherà domani alle ore 18:00 italiane, e non mancherà certo di essere seguito da numerosi osservatori, perché raramente come in quest’occasione è capitato di poter vedere all’opera due potenziali superstar future.

